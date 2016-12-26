Минкомсвязь России выполнила задачи на 2016 год в сфере медиа и интернет-экономики
26.12.2016, 13:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что все поставленные перед ведомством публичные цели в сферах медиа и интернет-экономики на 2016 год выполнены.
Благодаря комбинации мощностей цифрового эфирного телевидения, спутникового и кабельного телевидения, интернет-телевидения (ОТТ — Over the Top, IPTV) сегодня практически все население России имеет техническую возможность принимать 20 и более телеканалов в цифровом качестве. Возможность принимать каналы первого мультиплекса эфирным способом имеют 94% населения, второго мультиплекса — 64,8%.
Абонентами платного телевидения являются 40 млн из 52 млн домохозяйств, для них доступны услуги премиального сегмента, которые выражаются в количестве каналов для просмотра и более высоком качестве ТВ-картинки. Из этих 40 млн 18 млн абонентов смотрят кабельное телевидение, 16 млн — спутниковое и 6 млн — IPTV. Почти все они имеют техническую возможность принимать телевизионные каналы в высокой четкости (HD). Сейчас в HD-версии вещает уже 60 ТВ-каналов. Также каналы высокой четкости доступны 30 млн абонентов, имеющих широкополосный доступ в интернет.
В продукции каналов первого мультиплекса, имеющих статус обязательных, общероссийских, общедоступных ТВ-каналов, продолжает увеличиваться доля детских, юношеских и образовательных программ и передач. В 2016 году она достигла 21,1%. В 2013 году эта доля составляла 14,8%.
Минкомсвязь России выполнила задачи на 2016 год в сфере медиа и интернет-экономики, 26 декабря 2016
Продолжилось субтитрирование телевизионных фильмов и передач для людей, испытывающих проблемы со слухом. Субтитрированием занимаются в том числе и каналы, которые не получают на это государственную дотацию. Общий хронометраж субтитрированного эфира в 2016 году превысил 14 тыс. часов.
Аудитория российского интернета в 2016 году достигла 85 млн человек. При этом почти 60% пользователей (около 50 млн человек) выходят в сеть с мобильных устройств. В 2014 году их было только 25%.
Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 году составил 2,27 трлн рублей и 2,8% от ВВП. Таким образом, российский сегмент интернета вырос на 16,7%. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет-экономике работает 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2013 году эта сфера насчитывала всего 1,1 млн человек. Индекс внедрения цифровых технологий государством составил 50% (за год рост на 3%), людьми — 59 % (рост на 4% за год), а компаниями — 80% (рост на 4%). Интернет-зависимые сектора экономики создали в 2016 году 19% ВВП.
Благодаря комбинации мощностей цифрового эфирного телевидения, спутникового и кабельного телевидения, интернет-телевидения (ОТТ — Over the Top, IPTV) сегодня практически все население России имеет техническую возможность принимать 20 и более телеканалов в цифровом качестве. Возможность принимать каналы первого мультиплекса эфирным способом имеют 94% населения, второго мультиплекса — 64,8%.
Абонентами платного телевидения являются 40 млн из 52 млн домохозяйств, для них доступны услуги премиального сегмента, которые выражаются в количестве каналов для просмотра и более высоком качестве ТВ-картинки. Из этих 40 млн 18 млн абонентов смотрят кабельное телевидение, 16 млн — спутниковое и 6 млн — IPTV. Почти все они имеют техническую возможность принимать телевизионные каналы в высокой четкости (HD). Сейчас в HD-версии вещает уже 60 ТВ-каналов. Также каналы высокой четкости доступны 30 млн абонентов, имеющих широкополосный доступ в интернет.
В продукции каналов первого мультиплекса, имеющих статус обязательных, общероссийских, общедоступных ТВ-каналов, продолжает увеличиваться доля детских, юношеских и образовательных программ и передач. В 2016 году она достигла 21,1%. В 2013 году эта доля составляла 14,8%.
Минкомсвязь России выполнила задачи на 2016 год в сфере медиа и интернет-экономики, 26 декабря 2016
Продолжилось субтитрирование телевизионных фильмов и передач для людей, испытывающих проблемы со слухом. Субтитрированием занимаются в том числе и каналы, которые не получают на это государственную дотацию. Общий хронометраж субтитрированного эфира в 2016 году превысил 14 тыс. часов.
Аудитория российского интернета в 2016 году достигла 85 млн человек. При этом почти 60% пользователей (около 50 млн человек) выходят в сеть с мобильных устройств. В 2014 году их было только 25%.
Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 году составил 2,27 трлн рублей и 2,8% от ВВП. Таким образом, российский сегмент интернета вырос на 16,7%. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет-экономике работает 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2013 году эта сфера насчитывала всего 1,1 млн человек. Индекс внедрения цифровых технологий государством составил 50% (за год рост на 3%), людьми — 59 % (рост на 4% за год), а компаниями — 80% (рост на 4%). Интернет-зависимые сектора экономики создали в 2016 году 19% ВВП.