На Едином портале госуслуг зарегистрирован каждый второй пользователь Рунета
17.01.2017, 15:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что количество зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн человек. Таким образом, каждый второй пользователь российского сегмента интернета (Рунета) может получать государственные услуги в электронном виде.
В 2016 году у Единого портала госуслуг появились почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в ЕСИА пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Максимальное количество регистраций в системе Минкомсвязь России зафиксировала в ноябре 2016 года. Напомним, в 2015 году в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек.
«В данный момент мы подводим итоги по регистрации граждан в регионах Российской Федерации. Это очень важный показатель. В 2017 году ряд регионов получит субсидии на популяризацию электронного способа получения госуслуг. Для каждого региона будет установлен свой показатель, сколько граждан нужно зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации для обеспечения выполнения показателя указа Президента РФ №601», — сказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.
В 2016 году у Единого портала госуслуг появились почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в ЕСИА пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Максимальное количество регистраций в системе Минкомсвязь России зафиксировала в ноябре 2016 года. Напомним, в 2015 году в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек.
«В данный момент мы подводим итоги по регистрации граждан в регионах Российской Федерации. Это очень важный показатель. В 2017 году ряд регионов получит субсидии на популяризацию электронного способа получения госуслуг. Для каждого региона будет установлен свой показатель, сколько граждан нужно зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации для обеспечения выполнения показателя указа Президента РФ №601», — сказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.