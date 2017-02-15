ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об итогах работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. К концу 2016 года завершено строительство более 34 тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населённые пункты с численностью от 250 до 500 человек. Скоростной интернет пришёл в 3909 населённых пунктов.

В 2016 году точки доступа в интернет были введены в 70 субъектах Российской Федерации. В населенных пунктах, на территории которых установлены точки доступа, располагается около 400 тысяч домохозяйств.

В 2017 году работа по организации оказания универсальных услуг связи с использованием точек доступа будет продолжена.

Напомним, всего для реализации программы устранения цифрового неравенства должно быть построено около 215 тысяч километров ВОЛС. Единым федеральным оператором универсального обслуживания распоряжением Правительства РФ №437-р от 26 марта 2014 года была назначена компания «Ростелеком». 13 мая 2014 года был подписан десятилетний договор между Федеральным агентством связи и «Ростелекомом» об условиях оказания УУС. В соответствии с условиями договора «Ростелеком» обеспечивает функционирование 149 тысяч универсальных таксофонов и почти 21 тысячи пунктов коллективного доступа в интернет.