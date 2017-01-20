Протяжённость оптической сети "Ростелекома" в Сибири приближается к 25 тыс. км
20.01.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" подвёл итоги строительства волоконно-оптических линий связи на территории Сибири в 2016 году. В течение года было проложено более 3300 км ВОЛС. Таким образом, на сегодняшний день широким спектром современных телекоммуникационных услуг могут воспользоваться ещё 300 тысяч семей, проживающих как в отдельных домах, так и квартирах. Всего протяжённость внутризоновых волоконно-оптических линий связи "Ростелекома" на территории Сибирского федерального округа теперь составляет почти 24188 км. Более 620 тысяч абонентов в СФО пользуются услугами компании по технологии GPON.
Стройка велась в 133 населённых пунктах Сибирского федерального округа. Активнее всего - в Кемеровском, Новосибирском и Красноярском филиалах. Самый большой объём строительства в 2016 году проделал Кемеровский филиал, благодаря этому оптикой в Кузбассе охвачено почти 60 тысяч домохозяйств.
В 2016 году "Ростелеком" продолжил работы по переводу корпоративных и государственных клиентов на новые волоконно-оптические линии связи. В рамках проекта миграции с меди на оптику было переведено почти три тысячи абонентов.
Николай Зенин, Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком":
"Сегодня решающим фактором при выборе интернет-провайдера для абонента становится наличие дополнительных сервисов и возможностей, спектр которых намного шире, если услуги предоставляются по оптоволоконному кабелю. Постоянный рост тяжёлого контента в общем объёме трафика предъявляет все новые требования к сети оператора. Поэтому мы продолжим модернизацию наших сетей, чтобы абоненты компании могли пользоваться современными телекоммуникационными услугами и сервисами в полном объёме".
"Ростелеком" в прошлом году активно вёл строительство оптической инфраструктуры для коттеджных посёлков. В рамках данного проекта было проложено более 550 км ВОЛС. Это позволило предоставить техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету почти 11-ти тысячам домовладений.
При организации интернет-доступа по технологии GPON используются пассивные оптические сети, которые заводятся прямо в квартиру абонента, активное оборудование на пути к абоненту исключается, что повышает степень надёжности и качество соединения. Возможности "оптики" позволяют предоставлять пакетные услуги "triple play" - скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию - по одному кабелю.
"Ростелеком" на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых - предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной и спутниковой телефонной связи, IP-телефонии и др.
Стройка велась в 133 населённых пунктах Сибирского федерального округа. Активнее всего - в Кемеровском, Новосибирском и Красноярском филиалах. Самый большой объём строительства в 2016 году проделал Кемеровский филиал, благодаря этому оптикой в Кузбассе охвачено почти 60 тысяч домохозяйств.
В 2016 году "Ростелеком" продолжил работы по переводу корпоративных и государственных клиентов на новые волоконно-оптические линии связи. В рамках проекта миграции с меди на оптику было переведено почти три тысячи абонентов.
Николай Зенин, Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком":
"Сегодня решающим фактором при выборе интернет-провайдера для абонента становится наличие дополнительных сервисов и возможностей, спектр которых намного шире, если услуги предоставляются по оптоволоконному кабелю. Постоянный рост тяжёлого контента в общем объёме трафика предъявляет все новые требования к сети оператора. Поэтому мы продолжим модернизацию наших сетей, чтобы абоненты компании могли пользоваться современными телекоммуникационными услугами и сервисами в полном объёме".
"Ростелеком" в прошлом году активно вёл строительство оптической инфраструктуры для коттеджных посёлков. В рамках данного проекта было проложено более 550 км ВОЛС. Это позволило предоставить техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету почти 11-ти тысячам домовладений.
При организации интернет-доступа по технологии GPON используются пассивные оптические сети, которые заводятся прямо в квартиру абонента, активное оборудование на пути к абоненту исключается, что повышает степень надёжности и качество соединения. Возможности "оптики" позволяют предоставлять пакетные услуги "triple play" - скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию - по одному кабелю.
"Ростелеком" на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых - предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной и спутниковой телефонной связи, IP-телефонии и др.