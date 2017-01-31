ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Воронежский филиал "Ростелекома" организовал доступ к телекоммуникационным услугам в Спасском женском епархиальном монастыре с. Костомарово.

Специалисты компании установили волоконно-оптическую систему передачи на участке Подгоренский - Костомарово и смонтировали узел широкополосного доступа, что позволило организовать высокоскоростной интернет на территории монастыря.

Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО "Ростелеком":

"Костомаровский Спасский женский монастырь - это уникальный исторический памятник нашего региона. Благодаря новейшим технологическим ресурсам "Ростелекома" на территории монастыря организован высокоскоростной доступ в интернет, что будет способствовать дальнейшей популяризации этого значимого объекта культурного наследия Воронежской области".

В ближайшее время планируется развитие сайта обители, чтобы все желающие могли получать актуальную информацию о расписании богослужений и экскурсиях на территории монастыря.

Костомаровский Спасский женский епархиальный монастырь является одним из древнейших русских монастырей, основанным ещё до официального принятия христианства на Руси. Монастырь расположен на берегу Дона неподалёку от села Костомарово Подгоренского района Воронежской области. Главной достопримечательностью обители являются уникальные пещерные храмы VIII-X веков, находящиеся в толще меловой горы.