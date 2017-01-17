ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" в 2016 году расширил свою оптическую сеть, подключив по технологии ETTH (оптика в дом) свыше 800 многоквартирных домов Ростовской области.

"Ростелеком" ввёл в эксплуатацию волоконно-оптические линии связи и мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 28 тысяч домохозяйств Донского края.

Подключая новые сегменты жилой застройки и модернизируя уже существующие сети, "Ростелеком" обеспечил доступ к высокоскоростному интернету, Интерактивному телевидению и телефонии более 75% жителей многоквартирных домов Донского края.

Сегодня по технологии ETTH в Ростовском филиале "Ростелекома" подключены 220 тысяч пользователей услуги широкополосного доступа в сеть интернет (ШПД) и 100 тысяч абонентов Интерактивного телевидения.

Андрей Махаев, заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО "Ростелеком":

"Оптика надёжна и имеет потенциал для развития на многие годы вперёд, так как позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от растущих потребностей абонентов. Оптика позволяет по одному и тому же кабелю подключить сразу несколько сервисов: помимо доступа в интернет, это уникальное "Интерактивное ТВ", системы видеонаблюдения, решения для "умного дома" и другие".

Подключение по оптоволокну повышает надёжность и качество связи, увеличивает пропускную способность канала и даёт возможность максимально полно использовать современные сервисы. Абоненты, перешедшие на "оптику", могут комфортно работать с web-сайтами, мультимедиа, "тяжёлым" контентом и интерактивными приложениями. Оптические линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, досуга и общения.