ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце прошлого года "Ростелеком" в Республике Коми сдал в опытную эксплуатацию инфраструктуру системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Основным подрядчиком проекта выступил Коми филиал ПАО "Ростелеком", работавший совместно с ГАУ РК "Центр информационных технологий", Главным управлением МЧС России по Республике Коми, и НТЦ "Протей".

Окончание строительства в конце декабря минувшего года Резервного центра обработки вызовов "Системы-112",в Ухте, стало завершающим этапом построения системы в целом по региону.

26-27 декабря были проведены приёмочные испытания Системы-112 , в ходе которых система успешно отработала в штатном режиме. Результаты проверки работоспособности региональной системы обеспечения вызова экстренных оперативных средств по единому номеру "112" признаны положительными. Согласно заключению комиссии Система-112 Республики Коми соответствует требованиям законодательства и рекомендована к вводу в постоянную эксплуатацию.

Обеспечено прохождение вызова "112" от ключевых операторов связи на территории Республики Коми и интеграция с ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".

К Системе подключены дежурно-диспетчерские службы во всех двадцати муниципальных образованиях Республики. С декабря 2016 года все звонки на единый номер "112" из любой точки Республики Коми поступают в Центры обработки вызовов Системы. Один центр находится в Сыктывкаре и второй в Ухте.

"Теперь можно сказать, что Система 112 в Республике работает, - прокомментировал событие директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Александр Хуциев, - Основа сделана. Теперь Система может дорабатываться, развиваться. Перед "Ростелекомом" сейчас стоит задача дооборудовать необходимой техникой 23 небольших координатных станции, чтобы жители этих удалённых населённых пунктов также могли в экстренных случаях обратиться по номеру "112" за помощью".

Система-112 - это программно-технический комплекс, который позволяет осуществлять вызовы экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на всей территории Российской Федерации. Система предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при иных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Номер "112" является единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, центра "Антитеррор". Единый номер доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Он не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, граждане также могут звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов или 101, 102, 103, 104 с мобильных.