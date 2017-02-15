ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Суммарная экономия по закупкам "Ростелекома" в 2016 году составила 40,2 млрд. рублей от суммы начальных (максимальных) цен договоров, выставленных на торги. Общий объём закупок составил 208 млрд. рублей, а средний процент экономии по конкурентным закупкам составил 25,2%.

Евгений Гайдуков, директор по закупкам ПАО "Ростелеком":

"Столь значительные показатели эффективности закупок компании в 2016 году связаны с рядом факторов. Во-первых, это общие макроэкономические изменения, которые оказывают влияние и на отрасль телекоммуникаций, умеренная стагнация рынка, которая, в свою очередь, существенно усилила конкурентную среду. Во-вторых, в прошлом году "Ростелекому" удалось реализовать крупные стратегические проекты. Это, прежде всего, общая унификация и стандартизация абонентского оборудования (ШПД, IPTV), которая в рамках всей компании, помимо экономического эффекта и положительного влияния на оборотный капитал позволила обеспечить качественный операционный эффект. И в-третьих, в рамках процессов по оптимизации закупочной функции "Ростелекома" реализуется закупочная политика компании с балансом централизации и децентрализации функций, последовательным распределением полномочий на уровень региональных подразделений.

Особо хочется отметить успешную реализацию проектов на выполнение строительно - монтажных работ (СМР) для строительства сетей связи ШПД для сегментов B2C, B2B и пр. Высокий экономический эффект по таким закупкам был достигнут за счёт перераспределения закупок от крупных подрядных организаций к закупкам СМР у компаний "на местах" в регионах".

Совершенствование закупочных процедур позволяет "Ростелекому" оптимизировать капитальные и операционные затраты, повышать внутреннюю эффективность компании, положительным образом сказывается на конечном финансовом результате, а также улучшает свободный денежный поток.

С середины 2013 года в "Ростелекоме" принята программа оптимизации закупочных процессов, целью которого является сокращение затрат компании за счёт рыночного регулирования закупочной деятельности. Разрабатываются и внедряются меры, которые снимают лишние ограничения и барьеры для участников торгов, повышают прозрачность закупок, приводят к росту здоровой конкуренции на торгах, во все контракты включена "антикоррупционная оговорка", работает "этическая линия".