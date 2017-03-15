ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" завершил масштабное внедрение системы управления строительством "последней мили" для В2В-клиентов в масштабах всей страны. Проект выполнен на базе отечественной разработки - платформе "Гермес" компании "Техносерв".

Проект унифицировал и автоматизировал для филиалов ПАО "Ростелеком" бизнес-процессы, связанные с анализом возможности, оценкой эффективности подключения корпоративных заказчиков к сети "Ростелеком" с последующим отслеживанием хода строительства и полной сдачи работ.

Система интегрирована с корпоративными CRM - и ERP-системами, системой линейно-технического учёта инфраструктуры сети "Ростелекома", а также системой договорного учёта оператора.

"Внедрение новой системы уже позволило сократить сроки подготовки технических решений и строительных работ последней мили "под клиента" на 20%. В дальнейшем решение существенно повысит оперативность развёртывания и снизит стоимость оптоволоконных решений для наших корпоративных клиентов. "Ростелекому" удалось внедрить систему федерального масштаба в рекордно короткие сроки. Сегодня в ней работают уже более 10 000 сотрудников", - говорит директор департамента клиентского опыта и управления каналами продаж "Ростелекома" Андрей Зименков.

При реализации проекта в задачи совместной проектной команды "Ростелекома" и "Техносерва" входило:

•анализ организации бизнес-процессов по строительству сетей связи для В2В сегмента во всех отделениях "Ростелекома";

•разработка единой методологии организации унифицированного бизнес-процесса с момента формирования запроса до факта подключения клиентского объекта;

•автоматизированный расчёт стоимости выполненных подрядчиками работ на основе согласованных унифицированных удельных расценок;

•реализация утверждённого бизнес-процесса и формирование многочисленной отчётности;

•интеграция системы с внутренними информационными системами "Ростелекома";

•проведение обучения работы в системе для 3000 сотрудников компании "Ростелеком".

Отдельно отметим, что система позволяет в автоматическом режиме на базе рамочных договоров и утверждённых тарифов сформировать ориентировочную стоимость работ на создание "последней мили" от подрядчиков "Ростелекома" в каждом из регионов. Обеспечена возможность оперативно сравнить и выбрать наиболее приемлемое предложение по срокам выполнения и окупаемости работ, а затем в режиме онлайн одновременную контролировать работу большого количества подрядчиков. Кроме того, система автоматически формирует всю договорную и проектную документацию, необходимую для реализации и закрытия проекта. Сегодня более 200 подрядчиков "Ростелекома" по всей стране также работают и отчитываются в системе по стандартным формам с помощью удалённого доступа через интернет. Это позволяет повысить эффективность сбора необходимых документов по стройке и скорость ввода объектов в эксплуатацию.

Святослав Щенников, директор по развитию бизнеса департамента по работе с операторами связи компании "Техносерв":

"Решение "Гермес" успешно эксплуатируется в "Ростелекоме" с 2014 года, когда "Техносерв" внедрил на его базе систему "Ситуационное планирование" (SP). Затем в 2015 году "Техносерв" выполнил большой федеральный проект по автоматизации и унификации управления строительством по развёртыванию локальных сетей широкополосного доступа (ШПД). Тогда же, в 2015 году, совместно с коллегами из "Ростелекома" было реализовано управление бизнес-процессами строительством в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства". Теперь завершён проект по созданию системы управления строительством "последней мили" для В2В-клиентов. Последовательная автоматизация бизнес-процессов строительства находится в русле стратегии "Ростелекома" по созданию единых подходов к проектированию, строительству во всех макрорегиональных филиалах компании"

"Гермес" - промышленная платформа, собственная разработка "Техносерва", предназначена для комплексной автоматизации процессов управления проектированием и строительством сетей. "Гермес" позволяет сформировать единое информационное пространство для координации всех аспектов работ по строительству и проектированию сетей, своевременному выявлению рисков и контролю соблюдения сроков. Решение состоит из 9 подсистем (модулей), обладающих высокой степенью интеграции с возможностью функционирования как вместе, так и по отдельности: Управление строительством (BCM), Проектирование сетей (NPM), Управление разъездными бригадами (WFM), Геоинформационная система (GIS), Учёт сетевых ресурсов (NRI), Управление процессами и событиями (WE), Управление инцидентами (IM), Управление заявками (OM), Ситуационное планирование (SP).