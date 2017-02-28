"Ростелеком" увеличил протяжённость оптической сети связи в Мордовии на 350 км
Кроме частного сегмента, работы по строительству оптики в 2016 году активно велись и до объектов коммерческих и государственных структур. В результате 222 организации получили возможность создания виртуальных частных сетей, подключения скоростного интернета, облачных сервисов и др. В частности, оптические линии построены до станции скорой медицинской помощи РМ и Ромодановской районной больницы, Гимназии № 20, Администрации Октябрьского района г. Саранск, Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации (Саранск), АО "Тандер", МФЦ в Зубово-Полянском районе, Единой дежурно-диспетчерской службы Кочкуровского района, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ и др.
Алексей Русскин, заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО "Ростелеком" - технический директор:
"На протяжении последних лет филиал планомерно ведёт строительство линий связи и модернизирует свои сети с целью увеличения пропускной способности каналов и улучшения качества оказываемых услуг. На базе оптической сети становится возможным предоставление жителям и организациям республики полноценных пакетов услуг с выгодными тарифными планами и подключение дополнительных сервисов и опций".