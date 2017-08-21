ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первое полугодие 2017 года в Сибири был зафиксирован 731 факт хищений и повреждений имущества "Ростелекома" почти на 18,5 миллионов рублей. Решая задачу по минимизации ущерба, который напрямую затрагивает интересы абонентов, "Ростелеком" реализует специальную программу защиты от воровства и вандализма. Она включает в себя оптимизацию систем мониторинга за состоянием сооружений связи, внедрение электронных систем и монтаж дополнительных устройств защиты. С начала 2017 года была изменена методология контроля, которая позволила более тщательно оценивать ущерб и работать с причинителями вреда.

Неправомерные действия лиц "бьют" не только по интересам компании, но и идут вразрез с интересами клиентов. Из-за отсутствия связи и доступа в интернет абоненты терпят неудобства, несут финансовые потери, это также мешает оперативной работе экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения и органов власти.

Наибольший ущерб, нанесённый хищениями, зафиксирован в Красноярском крае - 50 фактов на сумму более 3,1 млн рублей. А наибольшее число краж в Кемеровской области - 83 установленных факта на 2,5 млн рублей. Меньше всего хищений в Томской области - 5 краж на 248 тысяч рублей.

Больше всего случаев повреждений оборудования и кабеля "Ростелекома" зафиксировано в Бурятии - 75 фактов на 1,3 млн рублей. А вот в Кузбассе, несмотря на то, что повреждений было в разы меньше, всего 21 случай, ущерб значительный - 2 млн. 029 тыс. рублей.

Аркадий Яковлев, директор департамента безопасности МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком":

"Существует прямая зависимость между активным строительством сети и ростом краж и повреждений. Наша задача - оградить объекты связи от воровства и вандализма. Компания в этом направлении активно сотрудничает с представителями власти и правоохранительными структурами. И здесь большую помощь нам могут оказать активные граждане, которые внимательно относятся к происходящему рядом и, заметив, что готовится хищение или порча оборудования связи, сообщают в полицию. Благодаря этому, большое число абонентов не останутся без доступа в интернет и телевидения".

Повреждения телекоммуникационных линий также происходят неумышленно, их пик приходится на лето, когда идут активные строительные и ремонтные работы.

Алла Калинина, директор по правовому обеспечению МРФ "Сибирь":

"По всем случаям хищений и повреждений компания ведёт планомерную работу по возмещению ущерба. В первом полугодии 2017 года причинители вреда возместили компании ущерб на сумму 1,1 млн рублей. В результате претензионно-исковой работы Обществу возмещено 3 млн рублей. В 2017 году уже по пяти уголовным делам вынесен обвинительный приговор, ещё 10 уголовных дел находятся на рассмотрении в судах".