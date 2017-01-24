ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" предоставит комплексное решение по защите от DDoS-атак ГБУ Республики Марий Эл "Информсреда", обеспечивающему функционирование межведомственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Марий Эл и информационных систем обеспечения деятельности Правительства Республики Марий Эл.

Данное решение позволит осуществлять постоянный мониторинг интернет-трафика, отслеживать возникновение угроз и оперативно предпринимать меры по отражению атак любых видов, продолжительности и мощности.

DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service - "отказ от обслуживания") - это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путём подачи большого количества ложных запросов. В результате такой атаки сервера, обслуживающие сайт, вынуждены обрабатывать чрезмерный объём ложных запросов, и сайт становится недоступным для пользователя.

"Защита от DDoS-атак" является дополнительным сервисом к услуге доступа в интернет и позволяет корпоративным пользователям "Ростелекома" получать комплексные услуги связи и гарантии безопасности в рамках одного соглашения. Клиенту предоставляется доступ в личный кабинет для отслеживания текущего состояния интернет-трафика, а также для получения сведений обо всех DDoS-атаках, направленных на его ресурсы, и ходе их отражения.

Андрей Петренко, и. о. директора ГБУ "Информсреда":

"Нашей задачей является обеспечение непрерывного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Марий Эл. Сайты государственных услуг, органов государственного управления должны быть доступны жителям республики 24 часа в сутки. Защита от DDoS-атак позволит избежать потенциального ущерба от блокирования работы госпорталов и избежать потерь информации".

Защита от DDoS-атак компании "Ростелеком" хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных проектов: организации системы видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных "прямых линий" с Президентом, поддержки Зимних Олимпийских игр в Сочи.