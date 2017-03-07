ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в рамках проекта технической модернизации сети и расширения покрытия широкополосного доступа в интернет Укртелеком построил 2 800 км новых оптических линий

Больше трети - 670 км магистральных и 400 км распределительных линий - проложено в шести крупнейших городах Украины, где оператор проводит техническую модернизацию сети.

Ещё более 1 700 км построенных оптических линий позволили Укртелекому в минувшем году расширить географию покрытия широкополосного доступа в интернет на 170 населённых пунктов по всей территории Украины.

На начало 2017 года протяжённость всех оптических линий компании составляет 45 500 км. Однако в марте протяжённость используемых линий сократилась на 870 км в связи с захватом оборудования компании на неконтролируемой территории Донецкой области.

Согласно годовому финансовому отчёту, в 2016 году Укртелеком инвестировал 1 млрд грн в развитие технической инфраструктуры, из которых 509 млн грн были направлены на модернизацию сети.

В 2017 году Укртелеком планирует увеличить финансирование модернизации более чем в 2 раза до 2-2,5 млрд грн. Основная часть будет направлена на усовершенствование сети доступа.