В обращение вышла марка, посвящённая 100-летию со дня рождения учёного Е.Забабахина
16.01.2017, 10:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 января 2016 года, подведомственное Россвязи ФГУП Издатцентр «Марка» выпустило в обращение почтовую марку, посвящённую 100-летию со дня рождения физика-ядерщика Евгения Забабахина.
Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) — учёный физик-ядерщик, академик АН СССР, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
Родился в Москве. В 1938 году поступил на физический факультет МГУ, в период Великой Отечественной войны был призван в Красную армию и направлен в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. После войны продолжил учёбу в адъюнктуре, где защитил диссертацию на тему исследования процессов в сходящейся ударной волне.
В 1949 году за участие в разработке первой советской атомной бомбы и успешное испытание Е.И. Забабахин был удостоен звания лауреата Сталинской премии II степени и ордена Ленина. В 1951 году за разработку и испытание бомбы улучшенной конструкции было присуждено звание лауреата Сталинской премии I степени и ордена Трудового Красного Знамени. В 1953 году за совершенствование физической схемы ядерных зарядов Евгений Иванович получил звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени, в 1958 году — звание лауреата Ленинской премии.
Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) — учёный физик-ядерщик, академик АН СССР, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
Родился в Москве. В 1938 году поступил на физический факультет МГУ, в период Великой Отечественной войны был призван в Красную армию и направлен в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. После войны продолжил учёбу в адъюнктуре, где защитил диссертацию на тему исследования процессов в сходящейся ударной волне.
В 1949 году за участие в разработке первой советской атомной бомбы и успешное испытание Е.И. Забабахин был удостоен звания лауреата Сталинской премии II степени и ордена Ленина. В 1951 году за разработку и испытание бомбы улучшенной конструкции было присуждено звание лауреата Сталинской премии I степени и ордена Трудового Красного Знамени. В 1953 году за совершенствование физической схемы ядерных зарядов Евгений Иванович получил звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени, в 1958 году — звание лауреата Ленинской премии.