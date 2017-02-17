В почтовое обращение вышел конверт к 225-летию Джоаккино Россини
17.02.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках серии «Деятели мировой культуры» АО «Марка» сообщает о выходе в почтовое обращение конверта с оригинальной маркой, посвящённого 225-летию со дня рождения композитора Джоаккино Россини.
На конверте с оригинальной маркой изображены композиция из символов различных направлений искусства: лиры, палитры, книги, пера, колонны, театрального занавеса; портрет Джоаккино Россини и нотный автограф на пюпитре.
Джоаккино Антонио Россини (1792-1868) – итальянский композитор, классик оперного жанра. Родился 29 февраля 1792 года в городе Пезаро в семье музыкантов. С раннего детства обучался теории музыки, игре на скрипке и альте, а также пению. С 1806 по 1810 годы занимался в Болонском музыкальном лицее.
Первый успех Джоаккино Россини принесли оперы «Брачный вексель» в 1810 году, «Странный случай» в 1811 году. Настоящим его триумфом в 1816 году стала опера «Севильский цирюльник». В 1816-1823 годах композитор проживал в Неаполе. За этот период времени были написаны оперы: «Отелло» (1816), «Армида», «Сорока-воровка» и «Золушка» (1817), «Моисей в Египте» (1818), «Дева озера» (1819), «Магомет II» (1820), «Зельмира» (1822) и «Семирамида» (1823).
В 1823 году Джоаккино Россини переехал в Париж и работал в должности директора театра «Итальен». В 1826 году он был назначен королевским придворным композитором и генеральным инспектором пения в Париже. В этом городе Джоаккино Россини создает оперы «Граф Ори» (1828) и «Вильгельм Телль» (1829). В 1836 году композитор вернулся в Италию. В 1845 году он занял должность директора Болонского музыкального лицея.
На конверте с оригинальной маркой изображены композиция из символов различных направлений искусства: лиры, палитры, книги, пера, колонны, театрального занавеса; портрет Джоаккино Россини и нотный автограф на пюпитре.
Джоаккино Антонио Россини (1792-1868) – итальянский композитор, классик оперного жанра. Родился 29 февраля 1792 года в городе Пезаро в семье музыкантов. С раннего детства обучался теории музыки, игре на скрипке и альте, а также пению. С 1806 по 1810 годы занимался в Болонском музыкальном лицее.
Первый успех Джоаккино Россини принесли оперы «Брачный вексель» в 1810 году, «Странный случай» в 1811 году. Настоящим его триумфом в 1816 году стала опера «Севильский цирюльник». В 1816-1823 годах композитор проживал в Неаполе. За этот период времени были написаны оперы: «Отелло» (1816), «Армида», «Сорока-воровка» и «Золушка» (1817), «Моисей в Египте» (1818), «Дева озера» (1819), «Магомет II» (1820), «Зельмира» (1822) и «Семирамида» (1823).
В 1823 году Джоаккино Россини переехал в Париж и работал в должности директора театра «Итальен». В 1826 году он был назначен королевским придворным композитором и генеральным инспектором пения в Париже. В этом городе Джоаккино Россини создает оперы «Граф Ори» (1828) и «Вильгельм Телль» (1829). В 1836 году композитор вернулся в Италию. В 1845 году он занял должность директора Болонского музыкального лицея.