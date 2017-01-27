ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Петербурге запущена масштабная Wi-Fi сеть, охватывающая сразу несколько районов города. Общее покрытие сети составляет более трёх квадратных километров. Работы по развёртыванию сети по государственному контракту ведёт компания «Энфорта», входящая в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Жители и гости Северной столицы получили больше возможностей для доступа к интернету вне дома. В трёх районах Санкт Петербурга – Центральном, Петроградском и Василеостровском – заработала открытая сеть Wi-Fi, созданная по заказу Комитета по информатизации и связи.

Сеть охватывает историческую часть города, где особенно велик туристический трафик: весь Невский проспект, большую часть Центрального района, практически весь Петроградский остров, восточную часть Васильевского острова, часть Аптекарского острова. К настоящему моменту установлено более 320 точек доступа со средним радиусом зоны обслуживания 120 метров, которые покрывают более 3,5 км2. В будущем зона свободного Wi-Fi в городе будет расширена до 10 км2. Скорость выхода в интернет для каждого пользователя составляет не менее 1 Мбит/сек.



По состоянию на 18 января к сети было подключено 119 тысяч уникальных устройств, через которые было передано более 1,4 ТБ трафика. При этом у некоторых пользователей объём скачанного трафика измеряется уже десятками гигабайт.

Петербургская городская сеть Wi-Fi отображается на мобильных устройствах как «SPb Free Wi-Fi». При подключении пользователь автоматически попадает на страницу авторизации, где ему необходимо ввести свой номер телефона. На телефон приходит SMS с кодом, который нужно указать на странице авторизации. После этого можно начать пользоваться открытым городским интернетом.

Город закупает услугу по сервисной модели, то есть оплачивает качественный доступ в интернет, а строительство и эксплуатацию сетей, закупку и установку оборудования осуществляет компания «Энфорта».

Городской Wi-Fi проект в Санкт-Петербурге – очередной шаг на пути развития модели Smart City, которая активно используется во многих городах мира. Компания активно развивает обширную региональную Wi-Fi-сеть, которая насчитывает более 10 тысяч точек доступа по всей России.

В 2016 году в сети общедоступного Wi-Fi было зарегистрировано 66 млн подключений. За год более 25,5 млн уникальных пользователей потребили почти 8 тысяч терабайт трафика.

