ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Астане состоялась расширенная коллегия Министерства энергетики Республики Казахстан по итогам 2016 года. С докладом выступил глава ведомства Канат Бозумбаев.

Перед официальной частью, участники коллегии осмотрели стенды ведущих казахстанских компаний нефтегазового и энергетического сектора, где был представлен и Национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз».

В своём докладе министр энергетики особо отметил, что согласно данным на 1 января этого года в Казахстане доступ к природному газу уже имеют 45,5% населения страны. В прошлом году было газифицировано 50 населённых пунктов, голубое топливо получили 180 683 человек.

За счёт средств АО «КазТрансГаз Аймак» было газифицировано 15 населённых пунктов с общей численностью населения 137 470 человек. В Актюбинской области – 10 населённых пунктов, в Мангистауской – 2, в Кызылординской – 1, в Костанайской – 2.

Также, Канат Бозумбаев озвучил и производственные показатели. По данным минэнерго в прошлом году было добыто 46,4 млрд куб.м газа, в 2017 году планируется добыть 48,1 млрд куб.м. Объём потребления природного газа в Казахстане в прошлом году составил 13,1 млрд куб.м, прогноз на этот год – 13,2 млрд куб.м.

Экспорт природного газа в 2016 году составил 13,7 млрд куб.м, план на 2017 год – 13,7 млрд куб.м, при этом объём транзита газа по территории Казахстана составил 75,8 млрд куб.м, в том числе российского – 37,5 млрд куб.м, туркменского – 29,3 млрд куб.м, узбекского – 9 млрд куб.м. План транзита газа на 2017 год составляет 75,8 млрд куб.м.

Как отметил министр энергетики, по магистральному газопроводу Бейнеу-Бозой-Шымкент было транспортировано порядка 4,9 млрд куб.м газа, в том числе в прошлом году – 2,1 млрд куб.м. Полное завершение проекта, с учётом строительства компрессорных станций, планируется в этом году. Проектная мощность будет доведена до 10 млрд куб.м, что позволит начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай, в случае если будут подписаны соответствующие договора. Сейчас рассматриваются возможности транзита российского газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана. Кроме этого, газопровод позволит газифицировать около 600 населённых пунктов южных областей Казахстана или более 2 млн человек.