ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В филиале МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") утверждена ремонтная программа, в рамках которой в 2017 году энергетики проведут комплексный и текущий ремонт своих основных электросетевых объектов.

Ремпрограммой предусмотрен капитальный ремонт 93,2 км воздушных линий 35-110 кВ и 724 км ВЛ 0,4-10 кВ, а также техобслуживание более 6,3 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения. Энергетики также заменят 7 изношенных и перегруженных трансформаторов напряжением до 10 кВ, более 83 км провода 0,4-10 кВ и 1 734 вводов в здания. При этом в ходе ремонтных работ на этих линиях электропередачи деревянные опоры будут заменены на железобетонные, планируются также работы по замене и установке железобетонных приставок к опорам ЛЭП.

Кроме этого, в текущем году будет выполнен ремонт 232 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ (ТП) и техобслуживание 1 231 ТП, а также ремонт 22 трансформаторов. На подстанциях 35-110 кВ энергетики филиала отремонтируют 103 силовых трансформатора, 952 выключателя, 188 отделителей и короткозамыкателей и 574 разъединителя 35-110 кВ.

Для обеспечения бесперебойной работы электрических сетей планируется отремонтировать оборудование релейной защиты и противоаварийной автоматики, каналов линейной связи и телемеханики, производственные здания и сооружения, автотранспорт и спецтехнику.

Одним из основных мероприятий по повышению надёжности энергоснабжения является расчистка от древесно-кустарниковой растительности охранной зоны ЛЭП. В этом году в филиале пройдут работы по обрезке деревьев на ВЛ 0,4-10 кВ и расчистке просек вдоль трасс ВЛ 35-110 кВ на площади 367,4 га.

Всего на ремонтную программу 2017 года планируется направить 132,6 млн рублей. Около 80% работ на сумму более 106,8 млн рублей филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" выполнит хозспособом, без привлечения подрядных организаций.

Плановый ремонт электросетевого оборудования филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" повысит надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов Карачаево-Черкесии.