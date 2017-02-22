ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам технического тура в ПАО «Машиностроительный завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») представители Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN, Франция) высоко оценили культуру производства, уровень автоматизации, контроль качества продукции и обеспечение безопасности производственных процессов.

Делегация IRSN во главе с генеральным директором Жаном-Кристофом Ниелем посетила цеха основного производства завода, где подробно познакомилась с процессами изготовления топливных таблеток, снаряжения твэлов и комплектации тепловыделяющих сборок.

Французские атомщики обменялись впечатлениями об увиденном с руководством ПАО «МСЗ». В диалоге, прошедшем в атмосфере взаимопонимания и конструктивного обмена мнениями, приняли участие представители Посольства Франции в Российской Федерации, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности», АО «ТВЭЛ».