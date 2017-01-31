Энергетики продолжают работать круглосуточно после отмены режима ЧС в Пензе
31.01.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пензе полностью восстановлено теплоснабжение во всех жилых домах. Ремонтные бригады «Т Плюс» совместно с другими структурами и службами города участвовали в восстановительных работах в круглосуточном режиме. Магистральные сети «Т Плюс» в Пензе работают в стандартном режиме. Параметры работы теплосетей «Т Плюс» выдерживаются строго по заданному режиму – 96 градусов.
Специалисты Группы «Т Плюс» во взаимодействии с силами МЧС продолжают восстановительно-ремонтные работы на Пензенской ТЭЦ-1, где 26 января произошло обрушение части кровли котлотурбинного цеха. Пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части котлотурбинного цеха вертикальными шторками. Положительные температуры на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха, угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет.
Станция работает по диспетчерскому графику; задействованы турбины 4, 7 и 8 общей мощностью 227 МВт, а также котлы 4, 8, 10, 11 - 380 Гкал/ч. Этого оборудования достаточно для обеспечения нормативной электрической и тепловой нагрузки.
Специалисты Группы «Т Плюс» во взаимодействии с силами МЧС продолжают восстановительно-ремонтные работы на Пензенской ТЭЦ-1, где 26 января произошло обрушение части кровли котлотурбинного цеха. Пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части котлотурбинного цеха вертикальными шторками. Положительные температуры на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха, угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет.
Станция работает по диспетчерскому графику; задействованы турбины 4, 7 и 8 общей мощностью 227 МВт, а также котлы 4, 8, 10, 11 - 380 Гкал/ч. Этого оборудования достаточно для обеспечения нормативной электрической и тепловой нагрузки.