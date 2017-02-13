Энергоблок №2 Смоленской АЭС включён в сеть
13.02.2017, 18:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 февраля энергоблок №2 Смоленской АЭС был выведен на 100-процентный номинальный уровень мощности. Оно последовало за включением его в сеть после проведения плановых регламентных работ, состоявшимся днём ранее.
Как сообщил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Виталий Апутин, все работы на энергоблоке были выполнены качественно и в срок. Среди основных мероприятий – плановое опробирование систем безопасности на оборудовании реакторного цеха и цеха тепловой автоматики и измерений.
В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока. Их общая мощность составляет 3184 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет.
Как сообщил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Виталий Апутин, все работы на энергоблоке были выполнены качественно и в срок. Среди основных мероприятий – плановое опробирование систем безопасности на оборудовании реакторного цеха и цеха тепловой автоматики и измерений.
В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока. Их общая мощность составляет 3184 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет.