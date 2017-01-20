ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти", ввела в эксплуатацию на Приразломном месторождении две новые добывающие скважины. Таким образом, количество действующих скважин на платформе "Приразломная" — единственном на сегодняшний день нефтедобывающем проекте на российском арктическом шельфе — достигло десяти: шесть добывающих, три нагнетательных и одна поглощающая скважина.



Общая длина двух новых скважин превысила 8 км. Одна из ввёденных скважин оборудована установкой электрического центробежного насоса отечественного производства — это первый опыт использования высокотехнологичного российского оборудования на арктическом шельфе. Уже в первые дни работы новой установки дебит нефти на соответствующей скважине достиг 1760 тонн в сутки.



На платформе "Приразломная" создана технологическая система, исключающая попадание в море отходов бурения и производства. Проект реализуется с соблюдением принципа "нулевого сброса": отходы либо закачиваются обратно в пласт, либо вывозятся на берег для последующей утилизации. Устья всех скважин находятся внутри платформы — таким образом её основание одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Всего проект освоения Приразломного месторождения на шельфе Печорского моря предусматривает ввод в эксплуатацию 32 скважин.



"Ввод в эксплуатацию первой установки электрического центробежного насоса отечественного производства на арктическом шельфе — это значимое достижение для всей российской промышленности. Важно, что именно эта установка обеспечила самую высокую скорость нефтедобычи за всю историю работы „Приразломной“. Мы продолжим повышать эффективность разработки месторождения строго следуя требованиям промышленной и экологической безопасности", — сказал генеральный директор "Газпром нефть шельфа" Геннадий Любин.



В настоящее время "Приразломное" является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Недропользователем проекта является "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти".

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

Все скважины, эксплуатируемые на месторождении, находятся внутри платформы — её основание одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения — 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает "мокрый" способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в ёмкости кислорода и образование взрывоопасной среды.

Отгрузочная линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки, которая срабатывает мгновенно. Рядом с платформой несут постоянное аварийное дежурство специализированные ледокольные суда, оборудованные новейшими комплексами нефтесборного оборудования.