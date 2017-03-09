"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию три новых скважины в Ираке
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпром нефть Бадра", дочерняя компания "Газпром нефти", ввела в эксплуатацию три новых добывающих скважины (BD-2, P-14 и P-10) на месторождении Бадра в Ираке. Общий дебит трёх скважин составляет 23 тысячи баррелей в сутки, объём суточной нефтедобычи на месторождении достиг 77 тысяч баррелей. Все скважины эксплуатируется фонтанным способом.
В 2016 году на месторождении Бадра "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию четыре скважины, общим дебитом 30,5 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время идёт освоение скважины P-19, запуск которой намечен на начало марта. Эта скважина глубиной 4945 м была пробурена за 216 дней, что является рекордным показателем для Бадры.
В соответствии с утвержденной программой развития месторождения "Газпром нефть" продолжает строительство нефтяной и газовой инфраструктуры. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы на установке комплексной подготовки газа: производится трубная обвязка, монтаж электрооборудования и автоматики. Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию в I квартале, вторая очередь — в III квартале 2017 года.