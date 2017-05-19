ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин совершил рабочий визит в Германию, где провёл ряд встреч с представителями делового сообщества страны и принял участие в мероприятии, посвящённом открытию офиса дочернего общества Компании - Rosneft Deutschland GmbH - в г. Берлин.

В рамках визита также состоялась встреча Главы "Роснефти" с Министром экономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс. Игорь Сечин проинформировал Бригитту Циприс о деятельности Компании в Германии. Cтороны обсудили перспективы развития бизнеса "Роснефти" в качестве самостоятельного игрока на немецком энергетическом рынке.

Кроме того, Игорь Сечин провёл встречу c Председателем комитета акционеров Nord Stream AG Герхардом Шрёдером и Управляющим директором компании Nord Stream AG, членом совета директоров "Роснефти" Маттиасом Варнигом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности операционной деятельности "Роснефти" в Германии и укрепления сотрудничества с немецкими партнёрами Компании.

Глава "Роснефти" обсудил ход производственной деятельности с управляющими директорами трёх НПЗ в Германии, долями в которых владеет ПАО "НК "Роснефть": PCK, Miro, Bayernoil.

В рамках визита состоялась также встреча Игоря Сечина с Исполнительным директором Восточного комитета немецкои? экономики Михаэлем Хармсом. Стороны сошлись во мнении, что участие "Роснефти" в энергетике Германии увеличит эффективность её деятельности, укрепит и расширит позиции Компании на рынках сбыта продукции, в том числе в Центральной и Восточной Европе.

В торжественном мероприятии по случаю открытия офиса Rosneft Deutschland в Берлине приняли участие представители руководства "Роснефти", немецкого делового сообщества, директора НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO, журналисты. В своём докладе на мероприятии Игорь Сечин в частности отметил: "За последние семь лет мы поставили в Германию 132 млн т нефти на сумму более 75 млрд евро, обеспечив около четверти импорта нефти страны. Сегодня мы являемся акционерами трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов и обеспечиваем 5 тыс. рабочих мест непосредственно на наших предприятиях в стране".

"Роснефть" увеличила поставки нефти в ФРГ с 12,9 млн т в 2012 до 22, 5 млн т в 2016 году. В 2016 году объём переработки нефти на НПЗ в Германии увеличился на 17,8%, до 12,7 млн тонн. Компания произвела 13,7 млн т нефтепродуктов (80% - светлые нефтепродукты), что демонстрирует высокие операционные показатели и технологическую оснащённость перерабатывающих мощностей. В течение пяти лет "Роснефть" направит совокупно 600 млн евро на модернизацию своих немецких НПЗ, из них 300 млн евро уже выделены", - заявил Игорь Сечин. "Теперь в Германии будет функционировать дочернее предприятие "Роснефти"- добавил он. - Мы развиваем свой бизнес, в том числе, в области поставок нефтепродуктов немецким потребителям - в распределительных сетях, бункеровке и авиатопливе".

"Роснефть" также активно сотрудничает с немецкими предприятиями в различных сферах, в том числе в закупках оборудования, автомобилей, катализаторов, компонентов и присадок для производства бензина и дизтоплива, в оказании нефтесервисных услуг.

В заключение выступления глава "Роснефти" подчеркнул, что нефтеперерабатывающий бизнес в Германии является стратегическим направлением развития Компании: "как мне представляется, за 6 лет работы в этом секторе мы зарекомендовали себя как надёжного предсказуемого партнёра с долгосрочным видением развития активов".

Глава Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс считает хорошим сигналом для экономики Германии начало работы компании Rosneft Deutschland GmbH на рынке ФРГ. "Развитие бизнеса "Роснефти" является доказательством неослабевающего интереса со стороны российских нефтяных предприятий к европейскому рынку", - сказал Хармс, добавив, что "данное сотрудничество, которое продолжается более 40 лет, вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии".