ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На НПС "Комсомольская" в Республике Калмыкия в трубопроводную систему КТК принята миллионная тонна нефти от ПАО "ЛУКОЙЛ". Специалисты Департамента эксплуатации Консорциума отмечают, что этот производственный рубеж преодолён с полным соблюдением норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Напомним, что нефть с российских месторождений им. Филановского и Корчагина, расположенных на шельфе Каспийского моря, поступает в трубопроводную систему Тенгиз - Новороссийск с 1 октября 2016 года. Планируется, что в 2017 году Консорциум транспортирует около 5,4 млн тонн нефти с данных месторождений.

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1 511 км. Морской терминал КТК оснащён тремя выносными причальными устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная Транснефтью - 24% и КТК Компани - 7 %) - 31%; Республика Казахстан (представленная Казмунайгазом - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N. A. N. V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.