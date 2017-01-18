ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (группа "Россети") приступили к очередному этапу внедрения и реконструкции систем телемеханизации на 7 подстанциях Тихорецкого района. Общая стоимость проекта в рамках инвестиционной программы компании составит порядка 300 млн руб.

В 2016 году был реализован первый этап? проведены проектные работы. А с началом 2017 года энергетики приступят ко второй очереди - непосредственно к монтажу оборудования телемеханики. Модернизация этих систем - одно из необходимых условий надёжной и эффективной работы электросетевого комплекса.

На базе Тихорецкого района электрических сетей, кроме того, будет заново смонтирована современная мнемосхема. Это щит диспетчерского управления, на котором отображаются оперативные данные о состоянии объектов управления.

Телемеханизация подстанций даёт возможность диспетчеру в режиме реального времени получать информацию о работе оборудования энергообъектов и отслеживать состояние параметров сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи и другие показатели. Установка нового оборудования позволит диспетчеру удалённо управлять оборудованием подстанций, что снизит затраты компании на оперативное обслуживание и существенно сократит время перерыва электроснабжения потребителей района.

? Главные преимущества современной телемеханизации подстанций? оперативное реагирование на нештатные ситуации. Система уведомляет диспетчера о срабатывании системы автоматической защиты на подстанции, о технологических нарушениях, что даёт возможность своевременно направить оперативно-выездные бригады на места отключений и в кратчайшие сроки устранить возможные повреждения сетей, ? отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.