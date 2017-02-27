ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году объём отпуска электроэнергии в сети ПАО МРСК Центра и Приволжья» составил 54 013 млн кВт*ч, потери электроэнергии – 8,97% при плане 9,14%. По сравнению с 2015 годом потери снижены на 17 млн кВт*ч.

Снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе. В их числе - оптимизация систем расчетного и технического учёта электроэнергии, своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и потребителей, замена оборудования на энергоэффективное, увеличение пропускной способности ЛЭП.

В МРСК Центра и Приволжья ведется системная работа по оснащению приборами учета. В течение 2016 года было установлено и модернизировано более 11 тыс. точек учёта электроэнергии, что дало эффект порядка 37 млн руб. или 11 млн кВт*ч. В 2017 году работа по модернизации парка приборов учёта продолжится. Всего в этом году предстоит модернизировать порядка 18 тыс. приборов.

Стабильного снижения потерь в электрических сетях удается достичь также благодаря регулярной работе по выявлению фактов бездоговорного и безучётного потребления электрической энергии. В 2016 году специалисты МРСК «Центра и Приволжья» выявили - в том числе в рамках 270 совместных с правоохранительными органами рейдов - и задокументировали 1 549 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. В 45 случаях потребители использовали специальные устройства для хищения и занижения ее потребления. Сумма ущерба, нанесенного энергокомпании незаконными действиями потребителей электроэнергии, - свыше 95 млн руб. По итогам проверок за незаконное энергопотребление к административной ответственности привлечено 78 человек, возбуждено 3 уголовных дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Одно уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба. Подразделениями служб транспорта и учета электроэнергии совместно с блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья совместно с подразделениями транспорта и учета электроэнергии также были проведены мероприятия по возмещению нанесённого компании ущерба в размере 67,7 млн руб.