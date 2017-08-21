Минэнерго подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии в России
21.08.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало «Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации».
Цель документа – определить приоритеты и ключевые меры для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.
В результате аналитической работы и оценки экспертов для России определены следующие наиболее перспективные направления (сценарии) развития рынка систем хранения электроэнергии:
«Интернет энергии» - использование систем хранения электроэнергии в составе распределительной энергетики;
«Новая генеральная схема» - использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики;
«Водородная энергетика» - использование систем хранения электроэнергии в водородном цикле для энергетики с высокими требованиями по автономности, мобильности, экологичности.
В Концепции рекомендуется для формирования национального промышленного потенциала в среднесрочной перспективе осуществлять:
Развитие инженерных и инжиниринговых компетенций для создания конечных устройств накопления электроэнергии и реализации комплексных решений с использованием накопителей (для все сценариев);
Трансфер наилучших доступных технологий и комплексирование их с конкурентоспособными российскими компонентами (сценарии «Интернет энергии», «Экспорт водорода»);
Развитие собственного промышленного потенциала (сценарий «Новая Генеральная схема»).
Также в Концепции рекомендуется осуществлять исследования и разработки по следующим крупным направлениям:
Разработка систем хранения электроэнергии малой и средней мощности с большим сроком службы (ресурсом) и низкой стоимостью владения, разработка критических компонент систем хранения (в т.ч. аккумуляторных ячеек, силовых преобразовательных устройств, систем управления);
Разработка систем хранения электроэнергии большой мощности с низкими капитальными затратами;
Разработка комплекса технологий дешевого и безопасного получения, транспортировки и использования водорода;
Поисковые исследования для целей создания систем хранения электроэнергии следующего поколения.
Цель документа – определить приоритеты и ключевые меры для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.
В результате аналитической работы и оценки экспертов для России определены следующие наиболее перспективные направления (сценарии) развития рынка систем хранения электроэнергии:
«Интернет энергии» - использование систем хранения электроэнергии в составе распределительной энергетики;
«Новая генеральная схема» - использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики;
«Водородная энергетика» - использование систем хранения электроэнергии в водородном цикле для энергетики с высокими требованиями по автономности, мобильности, экологичности.
В Концепции рекомендуется для формирования национального промышленного потенциала в среднесрочной перспективе осуществлять:
Развитие инженерных и инжиниринговых компетенций для создания конечных устройств накопления электроэнергии и реализации комплексных решений с использованием накопителей (для все сценариев);
Трансфер наилучших доступных технологий и комплексирование их с конкурентоспособными российскими компонентами (сценарии «Интернет энергии», «Экспорт водорода»);
Развитие собственного промышленного потенциала (сценарий «Новая Генеральная схема»).
Также в Концепции рекомендуется осуществлять исследования и разработки по следующим крупным направлениям:
Разработка систем хранения электроэнергии малой и средней мощности с большим сроком службы (ресурсом) и низкой стоимостью владения, разработка критических компонент систем хранения (в т.ч. аккумуляторных ячеек, силовых преобразовательных устройств, систем управления);
Разработка систем хранения электроэнергии большой мощности с низкими капитальными затратами;
Разработка комплекса технологий дешевого и безопасного получения, транспортировки и использования водорода;
Поисковые исследования для целей создания систем хранения электроэнергии следующего поколения.
Источник: Министерство энергетики