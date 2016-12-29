"Мосэнерго" и «МОЭК» в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
29.12.2016, 12:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» («МОЭК») в период новогодних и рождественских праздников предпринимают комплекс мер для обеспечения надёжного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой.
Производственные объекты «Мосэнерго» в праздничные дни переводятся на усиленный режим работы. Электростанции несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом прогнозируемого понижения температуры наружного воздуха в начале января 2017 года. На ТЭЦ «Мосэнерго» сформированы запасы резервного топлива. В компании действует система круглосуточного дежурства оперативного персонала, отработана система оповещения руководства на случай экстренных ситуаций.
«МОЭК» в период новогодних праздников вводит режим особого контроля состояния трубопроводов. Организовано дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей. В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях.
В случае возникновения необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несут 34 аварийно-ремонтные бригады. Обеспечена готовность парка техники: 15 передвижных бойлерных установок, 703 единицы аварийно-ремонтной техники, в том числе 201 аварийно-ремонтная машина (в том числе 95 — с передвижными дизельными электростанциями), 69 экскаваторов и 31 автокран.
Производственные объекты «Мосэнерго» в праздничные дни переводятся на усиленный режим работы. Электростанции несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом прогнозируемого понижения температуры наружного воздуха в начале января 2017 года. На ТЭЦ «Мосэнерго» сформированы запасы резервного топлива. В компании действует система круглосуточного дежурства оперативного персонала, отработана система оповещения руководства на случай экстренных ситуаций.
«МОЭК» в период новогодних праздников вводит режим особого контроля состояния трубопроводов. Организовано дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей. В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях.
В случае возникновения необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несут 34 аварийно-ремонтные бригады. Обеспечена готовность парка техники: 15 передвижных бойлерных установок, 703 единицы аварийно-ремонтной техники, в том числе 201 аварийно-ремонтная машина (в том числе 95 — с передвижными дизельными электростанциями), 69 экскаваторов и 31 автокран.