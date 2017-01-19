На 1,8% увеличен выпуск дизельного топлива — до 2,1 млн тонн, при этом доля его производства в общем объёме переработки выросла на 4,6%. На 6% увеличено производство товарных дорожных и строительных битумов — до 976 тыс. тонн. Существенно сокращён выпуск мазута. Объём производства высокооктановых автомобильных бензинов сохранился на уровне 2015 года и составил 2,6 млн тонн.

«Увеличение выпуска маржинальной продукции в прошлом году по сравнению с 2015 годом при сопоставимых объёмах нефтепереработки — свидетельство повышения операционной эффективности Московского НПЗ. Рост показателя глубины переработки позволяет обеспечивать снижение затрат энергии и ресурсов для производства все большего количества современной экологичной продукции и сокращать воздействие предприятия на окружающую среду», — отметил генеральный директор АО «Газпромнефть-МНПЗ» Аркадий Егизарьян.