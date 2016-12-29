Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в нескольких районах Подмосковья
29.12.2016, 15:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию 8 объектов в Егорьевском, Рузском, Серпуховском, Чеховском и Шатурском районах. Общая протяжённость газопроводов составляет 51,4 км.
Газификация деревень Верейка и Большое Гридино Егорьевского района, улиц посёлка Дорохово (1-й Рабочий переулок, Рабочий переулок, Больничный переулок, улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 1-я Советская, Невкипелого) Рузского района, села Игумново Серпуховского района, деревни Антропово Чеховского района, сёл Шарапово и Середниково Шатурского района, а также построенный газопровод к деревне Никифорово Серпуховского района позволят в дальнейшем подключить к газу дома более 2,5 тысяч местных жителей.
"На сегодняшний день мы сдали в эксплуатацию все 78 запланированных в этом году объектов по программе газификации, таким образом созданы условия для подключения к газу домов более 30,5 тысяч жителей. Завтра, в последний день декабря, будут сданы ещё два газопровода", - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Газификация деревень Верейка и Большое Гридино Егорьевского района, улиц посёлка Дорохово (1-й Рабочий переулок, Рабочий переулок, Больничный переулок, улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 1-я Советская, Невкипелого) Рузского района, села Игумново Серпуховского района, деревни Антропово Чеховского района, сёл Шарапово и Середниково Шатурского района, а также построенный газопровод к деревне Никифорово Серпуховского района позволят в дальнейшем подключить к газу дома более 2,5 тысяч местных жителей.
"На сегодняшний день мы сдали в эксплуатацию все 78 запланированных в этом году объектов по программе газификации, таким образом созданы условия для подключения к газу домов более 30,5 тысяч жителей. Завтра, в последний день декабря, будут сданы ещё два газопровода", - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.