ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Нововоронежской АЭС стартовала очередная стажировка персонала Белорусской АЭС. В течение двух месяцев Проектный офис «Международный центр подготовки персонала» Нововоронежской АЭС будет обучать эксплуатационный персонал реакторного, турбинного, химического, электрического цехов, цеха тепловой автоматики, а также начальников смены АЭС и начальников смены блоков.

«В числе персонала Белорусской АЭС сейчас преимущественно работают бывшие сотрудники тепловых электростанций Беларуси, а также АЭС России и Украины», - сообщил руководитель Международного центра подготовки персонала Александр Качаев. – Для специалистов, которые работали на ТЭЦ, в программе обучения будет сделан особый акцент на объяснение физики ядерного процесса и особенностей эксплуатации реакторного оборудования. Для специалистов, у которых уже есть опыт работы в атомной отрасли и они, безусловно, прекрасно разбираются в процессе эксплуатации АЭС, в программе будут разъясняться особенности проекта блоков с ВВЭР-1200. Кроме того, каждому стажеру важно разобраться в организационных моментах по своим должностям».

В первом потоке 2017-го года стажировку пройдут 30 специалистов Белорусской атомной станции. Всего же в течение года Нововоронежской АЭС предстоит обучить 159 коллег из дружественной республики.

Учебный курс состоит из теоретической и практической частей. Сначала стажерам на лекциях объясняют особенности проекта АЭС-2006, после чего переходят к отработке практических навыков на рабочих местах в цехах, а также на полномасштабном тренажере 6-го энергоблока.

Проектный офис «Международный центр подготовки персонала» - структурное подразделение Нововоронежской АЭС, которое открыли в начале 2016 года с целью реализации стратегий Росатома по выходу на международные рынки и созданию новых продуктов. В его задачи входит согласование учебного плана зарубежных специалистов с заказчиком; координация работы с Учебно-тренировочным пунктом НВ АЭС и другими подразделениями, на рабочих местах которых стажируются зарубежные гости. Обучение осуществляется совместно с Центральным институтом повышения квалификации Росатома и Всероссийским научно-исследовательским институтом по эксплуатации АЭС. Нововоронежская атомная станция – первая и единственная атомная станция России, где функционирует подобное подразделение.

Белорусская АЭС сооружается в Островецком районе Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Для строительства первой АЭС в республике Беларусь выбран инновационный проект с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, по которому в России сооружаются энергоблоки Ленинградской и Нововоронежской АЭС. Именно поэтому белорусские коллеги часто посещают Нововоронеж для обмена опытом.