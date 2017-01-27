ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января в 13-05 на Пензенской ТЭЦ-1 (производственное подразделение филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс») в результате инцидента в машинном зале котло-турбинного цеха произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором ТГ-5.

В 13-15 в связи с обрушением крыши отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), из-за избытка паровой мощности отключены котлы К-5 (170 т/ч) и К-8 (220 т/ч) (работали на ТГ-5).

Станция снизила нагрузку с 203 до 146 МВт, последствий для потребителей не было. Угрозы нарушения функционирования оборудования, оставшегося в работе, не было.

Авария произошла в турбинном отделении котлотурбинного цеха станции после проведения ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления ПВД-6 турбогенератора ТГ-5 при выполнении его гидравлических испытаний с повреждением кровли здания главного корпуса с дальнейшим её обрушением на площади 450 м2. Один человек погиб.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 3 смены (23 аварийные бригады, задействовано 250 человек). Произведена установка брезента для сооружения временной ширмы для ограждения турбогенератора № 5 от турбогенератора № 4. Для поддержания положительных температур в помещении машинного зала установлены тепловые пушки в количестве 11 штук.

В 8:00 27.01.2017 для перекрытия повреждённого участка кровли на Пензенскую ТЭЦ-1 доставлены комплекты сборных модулей (КСМ-2 24м*27м). К месту проведения работ доставлен грузоподъёмный кран.