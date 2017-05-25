ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») 24 мая в 22:30 был закрыт последний холостой водосброс. Уровень приточности в Саратовское водохранилище позволяет весь обёем воды пропускать через гидроагрегаты станции.

Холостые сбросы на Саратовской ГЭС в нынешнем году продлились 31 день. Пик паводка пришёлся на 8 мая, когда уровень нижнего бьефа поднимался до отметки 20,7 м, а расход воды составлял 25,5 тыс. м?/с.

Средняя продолжительность половодья – 40-50 дней. Самое короткое половодье ( 9 дней) на Саратовской ГЭС было зафиксировано в 1975 году, самое продолжительное (80 дней) в 1990 году. За почти полувековой срок работы Саратовской ГЭС самый многоводный паводок наблюдался в 1979 году, тогда расходы воды составляли 39,2 тыс. м3/с, уровень отметки нижнего бьефа поднимался до 23,17 м.

В данный момент уровень воды в нижнем бьефе станции находится на отметке 17,6 м, приточность в Саратовское водохранилище составляет 12,9 тыс. м/с. Саратовская ГЭС постепенно возвращается к обычному режиму работы: в межень через гидросооружения проходит около 4-7 тыс. м/с и уровень воды в нижнем бьефе держится на отметке около 16 м. До 10 июня в соответствии с указаниями Росводресурсов Саратовская ГЭС будет работать с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5 - 28 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Холостой сброс – это пропуск воды через гидротехнические сооружения без выработки электроэнергии. На Саратовской ГЭС отсутствует водосбросная плотина, и холостые сбросы проводятся через специальные водосбросы, размещенные в здании ГЭС.