ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Смоленская АЭС в 2017 году приступит к практическому освоению нового направления деятельности в рамках реализации стратегической цели Росатома «Новые продукты для российского и международного рынков», – это производство изотопной продукции, имеющей высокую коммерческую ценность и устойчивый спрос в промышленности и медицине. Как сообщил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Александр Абаимов, уже в начале марта текущего года запланировано заключить договор на поставку первой партии кобальтовых поглотителей для загрузки в реакторную установку энергоблока №1 атомной станции.

«Весь 2016 год был посвящён обеспечению производственной и организационной инфраструктуры для выполнения работ. В настоящее время ведётся сбор документов для получения разрешения на загрузку в реактор и эксплуатацию кобальтовых поглотителей в Ростехнадзоре. А в начале марта планируется заключение договора с ПАО «Машиностроительный завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») на поставку первой партии кобальтовых поглотителей для загрузки в реакторную установку энергоблока №1. Параллельно нами ведётся подготовка персонала отдела радиационных технологий», - отметил А. Абраимов.

Загрузку первой партии кобальтовых поглотителей на энергоблоке №1 Смоленской АЭС планируется осуществить в октябре 2017 года.