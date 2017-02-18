На энергоблоке №1 Смоленской АЭС в октябре состоится загрузка 1-ой партии кобальтовых поглотителей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Смоленская АЭС в 2017 году приступит к практическому освоению нового направления деятельности в рамках реализации стратегической цели Росатома «Новые продукты для российского и международного рынков», – это производство изотопной продукции, имеющей высокую коммерческую ценность и устойчивый спрос в промышленности и медицине. Как сообщил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Александр Абаимов, уже в начале марта текущего года запланировано заключить договор на поставку первой партии кобальтовых поглотителей для загрузки в реакторную установку энергоблока №1 атомной станции.
Загрузку первой партии кобальтовых поглотителей на энергоблоке №1 Смоленской АЭС планируется осуществить в октябре 2017 года.