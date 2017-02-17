Началось строительство моста для доставки грузов на Амурский ГПЗ
17.02.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялось погружение первой сваи в основание будущего железнодорожного моста через реку Большая Пера (Свободненский район), предназначенного для доставки грузов на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ).
Мост через реку Большая Пера является важным связующим звеном железнодорожной ветки, которая соединит Амурский ГПЗ с Забайкальской железной дорогой. Протяженность мостового перехода составит 252 м. Он будет состоять из восьми опор и семи пролетных строений.
Продолжается строительство других объектов железнодорожной инфраструктуры: железнодорожных путей необщего пользования протяженностью около 45 км, двух железнодорожных станций — Заводская и Заводская-2, путепровода через автодорогу Благовещенск — Свободный.
При сооружении объектов применяются уникальные технические решения. В частности, конструкцией путепровода предусмотрена съёмная верхняя часть, что позволит перевозить по автодороге крупногабаритное оборудование для Амурского ГПЗ.
Всего на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры мобилизовано 225 человек персонала и 104 единицы техники.
Мост через реку Большая Пера является важным связующим звеном железнодорожной ветки, которая соединит Амурский ГПЗ с Забайкальской железной дорогой. Протяженность мостового перехода составит 252 м. Он будет состоять из восьми опор и семи пролетных строений.
Продолжается строительство других объектов железнодорожной инфраструктуры: железнодорожных путей необщего пользования протяженностью около 45 км, двух железнодорожных станций — Заводская и Заводская-2, путепровода через автодорогу Благовещенск — Свободный.
При сооружении объектов применяются уникальные технические решения. В частности, конструкцией путепровода предусмотрена съёмная верхняя часть, что позволит перевозить по автодороге крупногабаритное оборудование для Амурского ГПЗ.
Всего на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры мобилизовано 225 человек персонала и 104 единицы техники.