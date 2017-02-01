Нижегородские энергетики заменили более 2500 изоляторов на ЛЭП 110 кВ
01.02.2017, 16:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе в рамках реализации ремонтной программы 2017 г. специалисты филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнили комплекс с мероприятий по замене 2 520 изоляторов на транзитной линии 110 кВ, повысив надёжность энергоснабжения Навашинского, Кулебакского и Вачского районов Нижегородской области.
Двухцепная воздушная линия 110 кВ № 124/148 общей протяженностью 61,6 км проложена по болотистой местности, поэтому все плановые ремонтные работы на ней выполняются в зимнее время года. С ноября 2016 г. специалисты службы линий производственного отделения «Южные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» начали выполнять подготовительные работы – намораживать проезды на болотах с помощью бульдозера БМ-10М. А в декабре и январе, когда местность стала пригодной для проезда тяжелой спецтехники, была осуществлена замена полимерных изоляторов на более надежные стеклянные ПС-70Е.
Двухцепная воздушная линия 110 кВ № 124/148 общей протяженностью 61,6 км проложена по болотистой местности, поэтому все плановые ремонтные работы на ней выполняются в зимнее время года. С ноября 2016 г. специалисты службы линий производственного отделения «Южные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» начали выполнять подготовительные работы – намораживать проезды на болотах с помощью бульдозера БМ-10М. А в декабре и январе, когда местность стала пригодной для проезда тяжелой спецтехники, была осуществлена замена полимерных изоляторов на более надежные стеклянные ПС-70Е.