Ноу-хау специалистов ПАО "ЗиО-Подольск" увеличило эффективность оборудования для атомных станций
12.01.2017, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») разработали новую конструкцию машины продольного оребрения ОС-1414 с 8-реберной моделью оребрения труб, из которых состоят кассеты пароперегревателей СПП-1000-1. Новое оборудование установлено и введено в промышленную эксплуатацию.
Машина имеет принципиально новую конструкцию сварочной головы, которая позволила увеличить поверхность теплообмена оребренной трубы. Теперь к трубе привариваются восемь корытообразных рёбер вместо шести. Ноу-хау положительно скажется на тепловых характеристиках сепараторов-пароперегревателей СПП-1000-1. Такие аппараты завод будет изготавливать для атомных электростанций «Куданкулам» (Индия), «Бушер» (Иран) и Армянской АЭС (Армения).
«При подписании договора на поставку СПП-1000-1 для блоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» заказчик выставил дополнительные требования по характеристикам оборудования по сравнению с ранее поставленным на блоки №1 и №2. Аппарат по своим габаритным размерам (высоте, диаметру и присоединительным размерам) должен соответствовать размерам СПП для блоков №1 и №2, а температура нагреваемого пара на выходе из СПП должна быть выше на 5°С», – прокомментировал заместитель главного конструктора – начальник Управления оборудования АЭС №2 Владимир Маркин.
Сотрудники конструкторского подразделения Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск» разработали и согласовали рабочую конструкторскую документацию на изготовление новых кассет, а служба главного сварщика разработала необходимую документацию по модернизации имеющегося сварочного оборудования.
Машина имеет принципиально новую конструкцию сварочной головы, которая позволила увеличить поверхность теплообмена оребренной трубы. Теперь к трубе привариваются восемь корытообразных рёбер вместо шести. Ноу-хау положительно скажется на тепловых характеристиках сепараторов-пароперегревателей СПП-1000-1. Такие аппараты завод будет изготавливать для атомных электростанций «Куданкулам» (Индия), «Бушер» (Иран) и Армянской АЭС (Армения).
«При подписании договора на поставку СПП-1000-1 для блоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» заказчик выставил дополнительные требования по характеристикам оборудования по сравнению с ранее поставленным на блоки №1 и №2. Аппарат по своим габаритным размерам (высоте, диаметру и присоединительным размерам) должен соответствовать размерам СПП для блоков №1 и №2, а температура нагреваемого пара на выходе из СПП должна быть выше на 5°С», – прокомментировал заместитель главного конструктора – начальник Управления оборудования АЭС №2 Владимир Маркин.
Сотрудники конструкторского подразделения Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск» разработали и согласовали рабочую конструкторскую документацию на изготовление новых кассет, а служба главного сварщика разработала необходимую документацию по модернизации имеющегося сварочного оборудования.