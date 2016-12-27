ПАО "МОЭСК" завершило очередной этап реконструкции подстанции "Бабушкин"
27.12.2016, 10:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») завершается реконструкция ПС «Бабушкин» в СВАО г. Москвы. Энергетики Московских высоковольтных сетей и Московских кабельных сетей – филиалов ПАО «МОЭСК» перезавели все фидера 6–10 кВ со старого комплектного распредустройства (КРУ) подстанции в новое, высокотехнологичное на ПС 220 кВ «Бабушкин». После этого была отключена старая ПС 110 кВ «Бабушкин». После демонтажа старого здания и оборудования питающего центра реконструкция ключевой подстанции на северо-востоке столицы завершится.
Реконструкция ПС «Бабушкин» проводилась поэтапно, чтобы не отключать электроснабжение потребителей. В 2015 году в результате модернизации трансформаторная мощность подстанции была увеличена почти на 30% со 198 МВА до 252 МВА, создан существенный резерв мощности для новых подключений (более 112 МВА). Для повышения качества электроснабжения осуществлен перевод с напряжения 110 кВ на более высокий класс – 220 кВ. В текущем году в рамках очередного этапа реконструкции на подстанции включены в работу два трансформатора Т-5 и Т-6, а также комплектные распределительные устройства (КРУ) 6 кВ и 10 кВ, что и позволило перевести потребителей на работу с новым, более надежным оборудованием.
Реконструкция ПС «Бабушкин» проводилась поэтапно, чтобы не отключать электроснабжение потребителей. В 2015 году в результате модернизации трансформаторная мощность подстанции была увеличена почти на 30% со 198 МВА до 252 МВА, создан существенный резерв мощности для новых подключений (более 112 МВА). Для повышения качества электроснабжения осуществлен перевод с напряжения 110 кВ на более высокий класс – 220 кВ. В текущем году в рамках очередного этапа реконструкции на подстанции включены в работу два трансформатора Т-5 и Т-6, а также комплектные распределительные устройства (КРУ) 6 кВ и 10 кВ, что и позволило перевести потребителей на работу с новым, более надежным оборудованием.