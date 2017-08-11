Почти во всех населённых пунктах Приморья восстановлено электроснабжение
11.08.2017, 10:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье восстановлено электроснабжение почти во всех муниципалитетах, пострадавших от стихии. Об этом Губернатору края Владимиру Миклушевскому доложили на комиссии по ликвидации ЧС в пятницу, 11 августа.
Как сообщила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун, в настоящее время во всех населённых пунктах, пострадавших в результате удара стихии, есть электричество.
«На сегодняшний день только в селе Занадворовка Хасанского района отключены от электроснабжения шесть частных жилых домов. В настоящее время принимается решение по подключению этих домов по временной схеме», – доложила она.
Кроме того, возобновлено горячее водоснабжение в Уссурийске. Здесь в результате паводка вышла из строя самая большая котельная города. От горячего водоснабжения были отключены 66 многоквартирных домов.
«Сейчас горячая вода снова подаётся в квартиры. Справиться с аварийной ситуацией удалось в кратчайшие сроки. Тепловой пункт осушён и подключен к электроэнергии», – сообщили специалисты, отметив, что на данный момент без горячей воды остаются жители 74 домов Уссурийска – это отключение плановое и произошло еще до паводка, в ближайшее время все горожане получат горячую воду.
Напомним, в Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Всего для ликвидации ЧС в Приморье задействовано 2 342 человека, 415 единиц техники.
Как сообщила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун, в настоящее время во всех населённых пунктах, пострадавших в результате удара стихии, есть электричество.
«На сегодняшний день только в селе Занадворовка Хасанского района отключены от электроснабжения шесть частных жилых домов. В настоящее время принимается решение по подключению этих домов по временной схеме», – доложила она.
Кроме того, возобновлено горячее водоснабжение в Уссурийске. Здесь в результате паводка вышла из строя самая большая котельная города. От горячего водоснабжения были отключены 66 многоквартирных домов.
«Сейчас горячая вода снова подаётся в квартиры. Справиться с аварийной ситуацией удалось в кратчайшие сроки. Тепловой пункт осушён и подключен к электроэнергии», – сообщили специалисты, отметив, что на данный момент без горячей воды остаются жители 74 домов Уссурийска – это отключение плановое и произошло еще до паводка, в ближайшее время все горожане получат горячую воду.
Напомним, в Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Всего для ликвидации ЧС в Приморье задействовано 2 342 человека, 415 единиц техники.
Источник: http://primorsky.ru/