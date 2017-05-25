Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году увеличился в два раза
25.05.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, который 24 мая принял участие пресс-туре к недавно выявленной залежи нефти на Восточно-Доброгощанской площади.
"С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 млн т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс. т", - сказал министр.
Андрей Ковхуто также проинформировал, что в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, есть два месторождения газоконденсата. Из этих месторождений эксплуатируется около 60, откуда в 2016 году добыто 1 млн 645 тыс. т нефти. В 2017 году планируется извлечь 1 млн 650 тыс. т.
Говоря о потребностях Беларуси в нефти, он отметил, что возможности переработки местных нефтеперерабатыващих предприятий достигают 20-25 млн т. "Безусловно, тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой здесь нефти", - подчеркнул Андрей Ковхуто.
"С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 млн т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс. т", - сказал министр.
Андрей Ковхуто также проинформировал, что в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, есть два месторождения газоконденсата. Из этих месторождений эксплуатируется около 60, откуда в 2016 году добыто 1 млн 645 тыс. т нефти. В 2017 году планируется извлечь 1 млн 650 тыс. т.
Говоря о потребностях Беларуси в нефти, он отметил, что возможности переработки местных нефтеперерабатыващих предприятий достигают 20-25 млн т. "Безусловно, тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой здесь нефти", - подчеркнул Андрей Ковхуто.