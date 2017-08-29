Производительность киргизского участка газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" увеличена вдвое
29.08.2017, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялась рабочая поездка делегации ПАО "Газпром" во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером в Киргизию.
В Бишкеке прошла встреча Алексея Миллера и Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева.
Стороны дали высокую оценку масштабной деятельности "Газпрома" в Киргизии. Отмечено, что на территории республики компания реконструирует газотранспортные и газораспределительные мощности, ведёт работу по газификации и развитию рынка газомоторного топлива, реализует социальные проекты.
Особое внимание на встрече было уделено подготовке к отопительному сезону. Отмечено, что компания проводит ремонтно-профилактические работы на объектах транспортировки и распределения газа в точном соответствии с графиком. Система газоснабжения Киргизии обеспечит надёжные поставки газа потребителям, в особенности в периоды пиковых зимних нагрузок.
Алексей Миллер и Алмазбек Атамбаев приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства общеобразовательной школы в рамках программы "Газпром - детям". Школа рассчитана более чем на 950 учащихся. Наряду с классами в ней, в частности, будут расположены компьютерные кабинеты, мультимедийная библиотека, лаборатория, спортивные залы и бассейны. Строительство школы планируется завершить до конца 2019 года.
Алексей Миллер и Премьер-министр Киргизской Республики Сапар Исаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых вводу в эксплуатацию построенного участка II очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы". Таким образом, с учётом завершения реконструкции участка I очереди, пропускная способность газопровода через замерный узел Чуй на территории Киргизской Республики увеличена почти в два раза - до 3,9 млрд куб. м газа в год. Работы проводились "Газпромом" в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации республики.
"Сегодняшнее событие, без сомнения, имеет важное значение для всего Центрально-Азиатского региона. Реконструкция киргизского участка газопровода „Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" позволила достичь принципиально нового уровня надёжности поставок газа не только на север республики, но и на юг Казахстана", - сказал Алексей Миллер.
Сегодня также были введены в эксплуатацию реконструированные "Газпромом" газораспределительная станция (ГРС) "Сокулук" и газопровод-отвод, соединяющий ГРС с магистральным газопроводом. В ходе реконструкции было полностью заменено устаревшее оборудование станции и реконструировано более 100 км труб. В результате значительно повышена надёжность газоснабжения Сокулукского района Киргизии.
В рамках работы "Газпрома" по развитию газификации Киргизии состоялась церемония пуска газа в жилой массив Ала-Тоо г. Бишкека. Доступ к газу получили более 1650 домохозяйств.
Церемонии ввода в эксплуатацию участка II очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы", ГРС "Сокулук" и газопровода-отвода, а также подачи газа в жилой массив Ала-Тоо проводились по телемосту из нового офисного здания "Газпром Кыргызстан", торжественное открытие которого состоялось сегодня.
Также сегодня в с. Ленинское Алексей Миллер и вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - первой реконструированной АГНКС "Газпрома" на территории республики. Полная замена технического блока и изменение планировки обеспечили соответствие АГНКС всем современным технологическим стандартам. Обновлённая станция будет удобной для заправки не только легковых, но и грузовых автомобилей, а также автобусов. На ней смогут заправляться до 500 машин в сутки.
Кроме того, Алексей Миллер и мэр г. Бишкек Албек Ибраимов приняли участие в открытии после реконструкции административного здания и промышленной площадки "Бишкекгаза" - филиала "Газпром Кыргызстан". Здесь, в частности, разместится рабочий персонал филиала, будут работать инженерно-технический и учебно-производственный центры "Газпром Кыргызстан".
ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - эксклюзивный импортёр природного газа в Киргизию, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.
Филиал "Бишкекгаз" занимается распределением и продажей природного газа в Бишкеке.
В рамках разработанной "Газпромом" Генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года компания осуществляет масштабную реконструкцию и модернизацию газотранспортных мощностей, объектов подземного хранения и распределения газа на территории республики.
В 2007 году "Газпром" и Правительство Киргизии заключили Соглашение о геологическом изучении недр, в рамках которого "Газпром" получил две лицензии на право пользования участками "Кугарт" и "Восточное Майлису IV".
"Газпром - детям" - социальный проект "Газпрома", направленный на создание условий для духовного и физического развития детей и подростков, на их привлечение в спортивные секции, творческие и самодеятельные кружки.
В Бишкеке прошла встреча Алексея Миллера и Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева.
Стороны дали высокую оценку масштабной деятельности "Газпрома" в Киргизии. Отмечено, что на территории республики компания реконструирует газотранспортные и газораспределительные мощности, ведёт работу по газификации и развитию рынка газомоторного топлива, реализует социальные проекты.
Особое внимание на встрече было уделено подготовке к отопительному сезону. Отмечено, что компания проводит ремонтно-профилактические работы на объектах транспортировки и распределения газа в точном соответствии с графиком. Система газоснабжения Киргизии обеспечит надёжные поставки газа потребителям, в особенности в периоды пиковых зимних нагрузок.
Алексей Миллер и Алмазбек Атамбаев приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства общеобразовательной школы в рамках программы "Газпром - детям". Школа рассчитана более чем на 950 учащихся. Наряду с классами в ней, в частности, будут расположены компьютерные кабинеты, мультимедийная библиотека, лаборатория, спортивные залы и бассейны. Строительство школы планируется завершить до конца 2019 года.
Алексей Миллер и Премьер-министр Киргизской Республики Сапар Исаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых вводу в эксплуатацию построенного участка II очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы". Таким образом, с учётом завершения реконструкции участка I очереди, пропускная способность газопровода через замерный узел Чуй на территории Киргизской Республики увеличена почти в два раза - до 3,9 млрд куб. м газа в год. Работы проводились "Газпромом" в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации республики.
"Сегодняшнее событие, без сомнения, имеет важное значение для всего Центрально-Азиатского региона. Реконструкция киргизского участка газопровода „Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" позволила достичь принципиально нового уровня надёжности поставок газа не только на север республики, но и на юг Казахстана", - сказал Алексей Миллер.
Сегодня также были введены в эксплуатацию реконструированные "Газпромом" газораспределительная станция (ГРС) "Сокулук" и газопровод-отвод, соединяющий ГРС с магистральным газопроводом. В ходе реконструкции было полностью заменено устаревшее оборудование станции и реконструировано более 100 км труб. В результате значительно повышена надёжность газоснабжения Сокулукского района Киргизии.
В рамках работы "Газпрома" по развитию газификации Киргизии состоялась церемония пуска газа в жилой массив Ала-Тоо г. Бишкека. Доступ к газу получили более 1650 домохозяйств.
Церемонии ввода в эксплуатацию участка II очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы", ГРС "Сокулук" и газопровода-отвода, а также подачи газа в жилой массив Ала-Тоо проводились по телемосту из нового офисного здания "Газпром Кыргызстан", торжественное открытие которого состоялось сегодня.
Также сегодня в с. Ленинское Алексей Миллер и вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - первой реконструированной АГНКС "Газпрома" на территории республики. Полная замена технического блока и изменение планировки обеспечили соответствие АГНКС всем современным технологическим стандартам. Обновлённая станция будет удобной для заправки не только легковых, но и грузовых автомобилей, а также автобусов. На ней смогут заправляться до 500 машин в сутки.
Кроме того, Алексей Миллер и мэр г. Бишкек Албек Ибраимов приняли участие в открытии после реконструкции административного здания и промышленной площадки "Бишкекгаза" - филиала "Газпром Кыргызстан". Здесь, в частности, разместится рабочий персонал филиала, будут работать инженерно-технический и учебно-производственный центры "Газпром Кыргызстан".
ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - эксклюзивный импортёр природного газа в Киргизию, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.
Филиал "Бишкекгаз" занимается распределением и продажей природного газа в Бишкеке.
В рамках разработанной "Газпромом" Генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года компания осуществляет масштабную реконструкцию и модернизацию газотранспортных мощностей, объектов подземного хранения и распределения газа на территории республики.
В 2007 году "Газпром" и Правительство Киргизии заключили Соглашение о геологическом изучении недр, в рамках которого "Газпром" получил две лицензии на право пользования участками "Кугарт" и "Восточное Майлису IV".
"Газпром - детям" - социальный проект "Газпрома", направленный на создание условий для духовного и физического развития детей и подростков, на их привлечение в спортивные секции, творческие и самодеятельные кружки.
Источник: Газпром