ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "РН-Ванкор", дочернее общество НК "Роснефть", отправило в Единую систему газоснабжения России 15 млрд м3 товарного газа.

Подготовка и поставка товарного газа с Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения ведётся с апреля 2014 г. В 2016-м в ЕСГ сдано 5,8 млрд м3 товарного газа.

На Ванкоре создана одна из самых разветвлённых современных систем подготовки, транспортировки и иного полезного использования природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) с использованием передовых отечественных технологий и разработок.

Для реализации газовой программы Ванкора были построены магистральный газопровод "Ванкор - Хальмерпаютинское месторождение" протяжённостью 108 км, компрессорные станции низкого и высокого давления, установки подготовки газа, внутрипромысловые газопроводы. Газовые объекты оснащены современным оборудованием с системами контроля и мониторинга производственных процессов.

В 2016 году завершено строительство ещё одной газокомпрессорной станции низкого давления - на установке предварительного сброса воды (УПСВ-Юг) для сбора низконапорного газа. Кроме того, ведётся закачка попутного нефтяного газа в пласт для поддержания давления.

Газ Ванкора служит также топливом для Ванкорской газотурбинной электростанции мощностью 200 МВт, дающей электрическую и тепловую энергию месторождению. Планируется также запустить ещё одну ГТЭС "Полярная" мощностью 150 МВт для энергообеспечения растущих потребностей новых месторождений Ванкорского кластера.

На сегодняшний день на Ванкоре уровень полезного использования ПНГ составляет 98 %, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

Новые технологии и проектные решения, реализованные в газовой программе Ванкора применяются и на других месторождениях Ванкорского кластера. Так на Сузунском месторождении предусматривается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией и межпромыслового газопровода "Сузун - Ванкор" протяжённостью 78 км. На Тагульском и Лодочном месторождениях также планируется строительство установок подготовки газа, газокомпрессорных станций и межпромыслового газопровода.

По аналогии с Ванкором, на новых месторождениях по мере разработки предусмотрено максимальное полезное использования ПНГ.