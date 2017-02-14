ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Rosneft Deutschland GmbH (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть") приступило к операционной деятельности в Германии, ключевом европейском рынке нефтепродуктов.

ПАО "НК "Роснефть" в 2016 году увеличило объём переработки на НПЗ в Германии до 12, 7 млн т. Таким образом, Компания нарастила данный показатель на 17,8% по сравнению с 2015 г.

В 2016 г. на НПЗ в Германии "Роснефтью" было произведено 13,7 млн т нефтепродуктов (80% - светлые нефтепродукты), что демонстрирует высокие операционные показатели и технологическую оснащённость перерабатывающих мощностей Компании в стране.

Объём поставок сырой нефти "Роснефти" в Германию увеличился с 21,5 млн т в 2015 г. до 22,5 млн. т в 2016 г. (рост +4.6%). Доля Компании в импорте сырой нефти в Германию на протяжении трёх лет составляет около четверти.

Стабильно высокому уровню поставок способствует как эффективная работа трейдингового подразделения "Роснефти", так и логистические преимущества, в частности расположение нефтепровода "Дружба", позволяющее осуществлять прямые поставки на НПЗ PCK. Компания намерена поддерживать конкурентоспособность НПЗ, повышая надёжность и эксплуатационную готовность оборудования, наращивая выход светлых нефтепродуктов, увеличивая эффективность бизнеса и сокращая затраты.

"Роснефть" - третий по величине нефтепереработчик на немецком рынке с общим объёмом переработки около 12,5 млн т в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии. Средняя глубина переработки мощностей Компании - 93%, средний индекс сложности по Нельсону - 9,1. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH, которое управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат ПАО "НК "Роснефть": PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil, так и продажами нефтепродуктов.