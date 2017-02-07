РусГидро завершит строительство крупных соцобъектов в посёлке Черёмушки в 2017 году
07.02.2017, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца 2017 года ПАО «РусГидро» завершит в посёлке Черёмушки (Хакасия) благоустройство набережной реки Енисей и строительство Центра развития зимних видов спорта. Оба этих проекта реализуются при финансовой поддержке Компании и направлены на развитие социальной инфраструктуры поселка гидроэнергетиков.
Благоустройство набережной в Черемушках преследует две цели: создание зоны отдыха для жителей поселка и укрепление берега реки. На протяжении всей набережной, длина которой составит почти 2 километра, будет обустроена тротуарная дорожка с ограждением, скамейками, урнами и уличными светильниками, появятся два спуска к воде и две смотровые площадки. Также вдоль набережной будет устроена асфальтированная автомобильная дорога. На сегодняшний день на берегу полностью завершены подготовительные работы: расчистка от кустарников и мелколесья, замена грунтов, подверженных вспучиванию при морозе. Также завершено строительство одной видовой площадки и одного спуска к воде. В настоящее время ведутся работы по отсыпке грунта, бетонированию опорного пояса и наклонной грани, устройству второй видовой площадки, подготовке основания под тротуар и автодорогу. Окончание работ по благоустройству набережной реки Енисей запланировано в декабре текущего года.
Другой проект, который уже выходит на «финишную прямую», - строительство Центра развития зимних видов спорта. В результате реализации этого проекта в Черемушках появится новый горнолыжный комплекс с двумя трассами длинной 500 и 900 метров, канатно-кресельной дорогой (подъемником), системой искусственного оснежения и освещением. Для самых маленьких любителей активного зимнего отдыха будет организована площадка для сноутюбинга (спуск с горы на надувных санках) с безопорным подъёмником. В летний период склоны планируется использовать как велосипедные трассы.
Благоустройство набережной в Черемушках преследует две цели: создание зоны отдыха для жителей поселка и укрепление берега реки. На протяжении всей набережной, длина которой составит почти 2 километра, будет обустроена тротуарная дорожка с ограждением, скамейками, урнами и уличными светильниками, появятся два спуска к воде и две смотровые площадки. Также вдоль набережной будет устроена асфальтированная автомобильная дорога. На сегодняшний день на берегу полностью завершены подготовительные работы: расчистка от кустарников и мелколесья, замена грунтов, подверженных вспучиванию при морозе. Также завершено строительство одной видовой площадки и одного спуска к воде. В настоящее время ведутся работы по отсыпке грунта, бетонированию опорного пояса и наклонной грани, устройству второй видовой площадки, подготовке основания под тротуар и автодорогу. Окончание работ по благоустройству набережной реки Енисей запланировано в декабре текущего года.
Другой проект, который уже выходит на «финишную прямую», - строительство Центра развития зимних видов спорта. В результате реализации этого проекта в Черемушках появится новый горнолыжный комплекс с двумя трассами длинной 500 и 900 метров, канатно-кресельной дорогой (подъемником), системой искусственного оснежения и освещением. Для самых маленьких любителей активного зимнего отдыха будет организована площадка для сноутюбинга (спуск с горы на надувных санках) с безопорным подъёмником. В летний период склоны планируется использовать как велосипедные трассы.