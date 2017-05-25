СГК направит на реализацию ремонтных и инвестпрограмм в Алтайском крае более 3,3 млрд рублей
25.05.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Затраты на реализацию ремонтных и инвестиционных программ предприятий Сибирской генерирующей компании в Алтайском каре в 2017 году составят более 3,3 млрд рублей. В счёт этих средств энергетики проведут ряд мероприятий на теплоисточниках и теплосетях. Это позволит значительно повысить надёжность систем теплоснабжения Барнаула и Рубцовска. Об этом сообщил в ходе брифинга с журналистами директор Алтайского филиала компании Игорь Лузанов.
По инвестиционным программам Алтайского филиала на текущий год запланировано финансирование в объёме 1 млрд 799 млн рублей. Основная сумма будет направлена на самый масштабный проект - модернизацию теплосетевого комплекса Рубцовска и реконструкцию Южной тепловой станции для дальнейшего замещения её мощностями аварийной Рубцовской ТЭЦ. В этом году на эти цели энергетики направят более 1,22 млрд рублей.
В рамках ремонтной программы на подготовку предприятий СГК в Барнауле и Рубцовске к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов будет направлено 1,5 млрд рублей. Большая часть средств предназначена для ремонтов оборудования теплоисточников - Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и ЮТС. Запланировано проведение 5-ти капитальных и 12 текущих ремонтов котлов, одного капитального, одного среднего и 6 текущих ремонта турбин, а также 13 трансформаторов. На ЮТС в Рубцовске будет капитально отремонтирован котёл №2 с заменой водяного экономайзера и воздухоподогревателя. Также на генерирующих предприятиях будет заменено 372 тонны поверхностей нагрева.
- Естественно, в течение года мы проводим дефектацию оборудования, и по её итогам появляются новые планы. Поэтому цифра по ремонтам и инвестициям может быть скорректирована в сторону увеличения. Такая ситуация у нас сейчас складывается в Рубцовске, - отметил Игорь Лузанов. - Тем не менее реализация инвестиционных и ремонтных планов на должном уровне позволяет нам обеспечивать надёжное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.
По инвестиционным программам Алтайского филиала на текущий год запланировано финансирование в объёме 1 млрд 799 млн рублей. Основная сумма будет направлена на самый масштабный проект - модернизацию теплосетевого комплекса Рубцовска и реконструкцию Южной тепловой станции для дальнейшего замещения её мощностями аварийной Рубцовской ТЭЦ. В этом году на эти цели энергетики направят более 1,22 млрд рублей.
В рамках ремонтной программы на подготовку предприятий СГК в Барнауле и Рубцовске к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов будет направлено 1,5 млрд рублей. Большая часть средств предназначена для ремонтов оборудования теплоисточников - Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и ЮТС. Запланировано проведение 5-ти капитальных и 12 текущих ремонтов котлов, одного капитального, одного среднего и 6 текущих ремонта турбин, а также 13 трансформаторов. На ЮТС в Рубцовске будет капитально отремонтирован котёл №2 с заменой водяного экономайзера и воздухоподогревателя. Также на генерирующих предприятиях будет заменено 372 тонны поверхностей нагрева.
- Естественно, в течение года мы проводим дефектацию оборудования, и по её итогам появляются новые планы. Поэтому цифра по ремонтам и инвестициям может быть скорректирована в сторону увеличения. Такая ситуация у нас сейчас складывается в Рубцовске, - отметил Игорь Лузанов. - Тем не менее реализация инвестиционных и ремонтных планов на должном уровне позволяет нам обеспечивать надёжное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.