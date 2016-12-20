ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На предприятиях АО "СУЭК" превышена планка ежегодной добычи в 100 миллионов тонн. Такой результат достигнут впервые в истории компании. 100-миллионная тонна угля, приуроченная к 15-летнему юбилею Компании, была выдана на-гора предприятиями АО "СУЭК-Кузбасс" в Кемеровской области.

Комментируя историческое событие, генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский подчеркнул: "Достигнутый нами показатель в 100 миллионов тонн - результат масштабных инвестиций, постоянного технического совершенствования и, конечно же, большой, напряжённой, честной и профессиональной работы каждого из почти 33 тысяч сотрудников СУЭК. Это - достойный подарок к 15-летию Компании!".

Напомним, что Сибирская Угольная Энергетическая Компания сформирована в 2001 году. По мере расширения географии активов, совершенствования производственных и операционных процессов, масштабных инвестиций в технологическое перевооружение и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, рос уровень годовой добычи Компании - с 53,8 млн тонн в 2002 году до 97,8 млн тонн в 2015 году.

АО "СУЭК" крупнейшая угледобывающая компания страны и входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. СУЭК объединяет 14 разрезов, 12 шахт, 10 обогатительных фабрик и установок, собственный угольный балкерный терминал и сервисные предприятия, расположенные в семи регионах России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком на территориях своего присутствия, обеспечивает достойной заработной платой более чем 32500 человек, реализует широкий спектр социальных и благотворительных проектов и программ в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной инфраструктуры.