С 1 по 15 февраля экспорт газа в Германию вырос на 37%
17.02.2017, 12:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Берлине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра экономики и энергетики ФРГ Бригитты Цюприс.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Германию. Было отмечено, что в 2016 году «Газпром» поставил на немецкий рынок рекордный объем газа — 49,8 млрд куб. м. В начале 2017 года спрос продолжает уверенно расти. В январе объем экспорта увеличился на 23,2%, а с 1 по 15 февраля — на 37% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Алексей Миллер и Бригитта Цюприс обсудили маршруты поставок российского газа в Европу. Особое внимание было уделено проекту «Северный поток — 2». Бестранзитные поставки газа через Балтийское море высоко востребованы потребителями. Так, в январе 2017 года действующий газопровод «Северный поток» работал с максимальной загрузкой, превышающей его проектные объёмы.
Газопровод «Северный поток — 2» позволит в два раза увеличить объём экспорта российского газа на европейский рынок через Балтийское море, что особенно важно, учитывая растущий спрос на газ и снижение собственной добычи в Европе. Отмечено, что это коммерческий проект, основными преимуществами которого являются надежность, технологичность, экономическая эффективность и экологичность.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Германию. Было отмечено, что в 2016 году «Газпром» поставил на немецкий рынок рекордный объем газа — 49,8 млрд куб. м. В начале 2017 года спрос продолжает уверенно расти. В январе объем экспорта увеличился на 23,2%, а с 1 по 15 февраля — на 37% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Алексей Миллер и Бригитта Цюприс обсудили маршруты поставок российского газа в Европу. Особое внимание было уделено проекту «Северный поток — 2». Бестранзитные поставки газа через Балтийское море высоко востребованы потребителями. Так, в январе 2017 года действующий газопровод «Северный поток» работал с максимальной загрузкой, превышающей его проектные объёмы.
Газопровод «Северный поток — 2» позволит в два раза увеличить объём экспорта российского газа на европейский рынок через Балтийское море, что особенно важно, учитывая растущий спрос на газ и снижение собственной добычи в Европе. Отмечено, что это коммерческий проект, основными преимуществами которого являются надежность, технологичность, экономическая эффективность и экологичность.