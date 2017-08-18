С начала года в Забайкалье зафиксирована кража электроэнергии на 39 млн руб.
18.08.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В филиале ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго» подвели итоги реализации программы мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за семь месяцев 2017 года.
В ходе рейдов, проведённых специалистами «Читаэнерго», было составлено 1 605 актов незаконного потребления электрической энергии. Общий объём выявленного безучётного и бездоговорного энергопотребления составил 16 млн 116 тыс. кВтч, сумма ущерба – 39 млн 760 тыс. рублей.
Энергетиками приняты меры по возмещению нанесенного ущерба. Уже по итогам первого полугодия сетевой компании было возмещено 17 млн 766 тыс. рублей по 995 актам безучетного и бездоговорного потребления. По остальным случаям задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов. В настоящее время сотрудники энергокомпании ведут претензионно-исковую работу по всем фактам бездоговорного и безучётного энергопотребления.
Заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным сектором безопасности предприятия, направлялись и в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения заявлений возбуждены административные дела.
«Хотелось бы, чтобы потребители электроэнергии поняли все серьёзность ситуации, – отмечают энергетики. – Выявление фактов бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии проводится в плановом порядке на всей территории Забайкальского края. Очень надеемся, что законопослушные граждане встанут на нашу сторону и будут незамедлительно сообщать о случаях, когда нарушаются правила потребления электроэнергии. Не будут покрывать соседей, предпринимателей, нарушающих закон и ворующих электроэнергию, ведь, в конечном счёте они воруют у честных потребителей. А энерговорам стоит ещё раз подумать – навлекать на себя существенные штрафы или просто честно заплатить за потреблённую электроэнергию».
В ходе рейдов, проведённых специалистами «Читаэнерго», было составлено 1 605 актов незаконного потребления электрической энергии. Общий объём выявленного безучётного и бездоговорного энергопотребления составил 16 млн 116 тыс. кВтч, сумма ущерба – 39 млн 760 тыс. рублей.
Энергетиками приняты меры по возмещению нанесенного ущерба. Уже по итогам первого полугодия сетевой компании было возмещено 17 млн 766 тыс. рублей по 995 актам безучетного и бездоговорного потребления. По остальным случаям задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов. В настоящее время сотрудники энергокомпании ведут претензионно-исковую работу по всем фактам бездоговорного и безучётного энергопотребления.
Заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным сектором безопасности предприятия, направлялись и в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения заявлений возбуждены административные дела.
«Хотелось бы, чтобы потребители электроэнергии поняли все серьёзность ситуации, – отмечают энергетики. – Выявление фактов бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии проводится в плановом порядке на всей территории Забайкальского края. Очень надеемся, что законопослушные граждане встанут на нашу сторону и будут незамедлительно сообщать о случаях, когда нарушаются правила потребления электроэнергии. Не будут покрывать соседей, предпринимателей, нарушающих закон и ворующих электроэнергию, ведь, в конечном счёте они воруют у честных потребителей. А энерговорам стоит ещё раз подумать – навлекать на себя существенные штрафы или просто честно заплатить за потреблённую электроэнергию».
Источник: http://www.mrsk-sib.ru