ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Татнефть опубликовала показатели работы за 12 месяцев 2016 года.

По добыче нефти

Предприятиями Группы "Татнефть" за двенадцать месяцев 2016 года добыто 28 686 030 т (105,3 процента, +1 437 512 т), в том числе ПАО "Татнефть" -28 332 674 т (105,2 процента, +1 405 703 т).

Дочерними предприятиями на лицензионных участках за пределами РТ получено 353 356 т (109,9 процента, +31 809 т).

Добыча сверхвязкой нефти составила 842 670 т (+311 242 т к плану; 158,6 процента).

Дочерними предприятиями "Татнефти" на лицензионных участках за пределами РТ план перевыполнен на 43 238 т (114 процентов).

Новое бурение

За двенадцать месяцев 2016 г. по новому бурению построено и сдано 667 скважин, что что на 2 процента больше аналогичного периода 2015 г. (2015 г. – 654 скважины), в том числе эксплуатационное бурение – 501 скважина, из них 177 скважин - по уплотняющей сетке; разведочное бурение – 7 скв.; бурение на битум – 159 скважин.

Бурение на действующем фонде

За двенадцать месяцев 2016 г. в бурении боковых стволов (БС) и боковых горизонтальных стволов (БГС) сдано 87 скважин, что на 14 процентов больше аналогичного периода 2015 г. (2015 г. – 76 скважин).

Бурение скважин для ООО "Татнефть-Самара", в Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия

По ООО "Татнефть-Самара" план по бурению выполнен на 100 процентов, пробурено и сдано 6 скважин.

В Ненецком автономном округе из 5-ти запланированных в бурение скважин 2 скважины завершены строительством и освоены, 1 скважина находится в бурении и 2 скважины - в освоении.

В Республике Калмыкия ведётся бурение скважины №1 Барьерной площади.